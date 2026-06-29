Co za wieści od Magdy Lichoty z "Love Island". Najpierw zaręczyny, a teraz to. Znamy termin

Kim jest Magda Lichota?

Magda Lichota zaistniała w mediach dzięki udziałowi w 4. edycji "Love Island. Wyspa miłości" w 2021 roku. W reality show stworzyła silny duet z Wiktorem Biernackim, z którym bez problemu sięgnęła po wygraną. Ich publiczny związek wkroczył na nowy etap w 2022 roku, gdy Wiktor, podczas gościnnej wizyty w 6. sezonie programu oświadczył się Magdzie, co było pierwszymi zaręczynami w historii polskiej edycji.

Związek zakończył się jednak w 2024 roku. Po rozstaniu celebrytka przeszła metamorfozę, porzucając blond na rzecz ciemnego koloru włosów, a bolesne doświadczenia przekuła w sukces komercyjny. Na swoim Instagramie, gdzie zgromadziła ponad 160 tysięcy obserwujących, przestała być postrzegana jedynie przez pryzmat programu i zaczęła publikować niezwykle popularne, prześmiewcze rolki o nieudanych randkach. W 2025 roku wzięła udział w projekcie "The 50" na Prime Video, gdzie ponownie spotkała swojego byłego narzeczonego.

Magda Lichota z "Love Island" spotkała w nowym programie swojego ex. Jak zareagowała?

Magda Lichota ogłosiła radosne wieści. Kiedy termin?

W czerwcu 2026 Magda Lichota ogłosiła, że zaręczyła się ze swoim partnerem. Dla fanów było to niespodziewane, ale nie oczekiwali tego, co będzie dalej. Kilka dni po tym, Magda Lichota ogłosiła, że jest w ciąży. Fani byli zaskoczeni, bo nie wiedzieli nawet, że dziewczyna chce być mamą. A okazało się, iż ciąża była nawet poniekąd planowana.

- Na początku marca stwierdziliśmy, że w sumie to już chcemy, a pod koniec kwietnia zrobiłam test ciążowy. Za co jestem bardzo wdzięczna i oby wszystko do końca poszło tak gładko i sprawnie. [...]. Zaczęłam drugi trymestr i moje siły witalne powoli wracają - napisała Magda.

Obecnie influencerka jest w 14 tygodniu ciąży i wstępnie termin ma zaplanowany na 1 stycznia 2027 roku.

Redakcja życzy dużo zdrówka przyszłej mamie oraz maluchowi.

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