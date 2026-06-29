Klamka zapadła! Robert Lewandowski zagra w nowym klubie. Gigantyczne pieniądze i konkretna data debiutu

Lewandowski w Chicago Fire. Znamy szczegóły umowy

Niemiecka agencja prasowa DPA donosi, że przenosiny Roberta Lewandowskiego do Chicago Fire są już właściwie przesądzone. Według tych ustaleń, obie strony dogadały się w kwestii dwuletniego kontraktu. Zwieńczenie negocjacji i złożenie podpisów na dokumentach ma nastąpić w przeciągu najbliższej doby. Te doniesienia zbiegają się z informacjami przekazywanymi przez Sky oraz "The Athletic", które dodają, że polski snajper lada moment przejdzie obowiązkowe testy medyczne. Jeśli na tym etapie nie pojawią się żadne komplikacje, Lewandowski będzie mógł zaprezentować się w koszulce nowego klubu już 16 lipca, w spotkaniu przeciwko Vancouver Whitecaps.

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O szczegółach transakcji informuje także ceniony w środowisku piłkarskim Fabrizio Romano, który jako pierwszy wypuścił w eter tę sensacyjną wieść. Według włoskiego dziennikarza, umowa polskiego napastnika z Chicago Fire będzie obowiązywać przez dwa lata, z możliwością przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy. Dodatkowo kontrakt ten ma zagwarantować Lewandowskiemu zarobki rzędu 20 milionów dolarów za sezon gry, co uczyni go drugim najlepiej opłacanym zawodnikiem w MLS. Ustępować będzie jedynie argentyńskiemu wirtuozowi, Lionelowi Messiemu.

Warto wspomnieć, że 37-letni gwiazdor 16 maja podjął decyzję o rozstaniu z FC Barceloną, której barw bronił od 2022 roku. W okresie gry dla "Dumy Katalonii" trzykrotnie sięgnął po mistrzostwo kraju, zdobył Puchar Króla oraz trzy Superpuchary Hiszpanii. W barwach Blaugrany wystąpił w 193 meczach, w których 120 razy wpisywał się na listę strzelców.

Polskie ślady i wielkie gwiazdy. Co czeka Lewandowskiego w USA?

Zatrudnienie Roberta Lewandowskiego przez Chicago Fire to kolejny dowód na to, że amerykańska liga MLS staje się coraz atrakcyjniejszym kierunkiem dla największych piłkarskich nazwisk z Europy. Ten trend nabrał szczególnego rozpędu po przybyciu Lionela Messiego w 2023 roku. Obecnie na amerykańskich boiskach można podziwiać wielu znakomitych zawodników, w tym dawnych kompanów Polaka z czasów gry w Bundeslidze – Marco Reusa i Thomasa Muellera, a także takie tuzy futbolu jak Antoine Griezmann, Hugo Lloris czy Son Heung-min.

Decyzja o zakontraktowaniu "Lewego" to z perspektywy Chicago Fire nie tylko doskonały chwyt marketingowy, ale również nawiązanie do złotych lat w dziejach klubu. W 1998 roku, w swoim premierowym sezonie w lidze MLS, drużyna "Strażaków" wywalczyła jedyny w historii tytuł mistrzowski. W tamtym pamiętnym czasie o obliczu zespołu decydowali gracze z Polski: Piotr Nowak, Jerzy Podbrożny oraz Roman Kosecki. Co więcej, Nowak, który w finałowym starciu dwukrotnie popisał się ostatnim podaniem, został w późniejszym czasie pierwszą osobą włączoną do klubowej "Galerii Sław". Historia zespołu z Chicago łączy się również z postacią Bastiana Schweinsteigera – wybitnego gracza Bayernu Monachium i zdobywcy mistrzostwa świata w 2014 roku.

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