Tragiczne doniesienia po trzęsieniu ziemi. Piłkarz stracił całą rodzinę

Argentyński zawodnik Lucas Trejo przeżywa ogromny ból po tragicznym trzęsieniu ziemi w Wenezueli, które doszczętnie zrujnowało jego dom i odebrało mu najbliższych.

Przez trzy doby sportowiec niestrudzenie przeszukiwał ruiny, próbując odnaleźć żonę Yaninę oraz dzieci, Aaróna i Ainhoę, do końca wierząc w cud.

Niestety, zespół obrońcy wydał oficjalne oświadczenie, w którym potwierdził najgorszy scenariusz, donosząc o śmierci rodziny piłkarza pod gruzami.

QUIZ. Test o mundialach! Tylko dla prawdziwych ekspertów! Żadnych pytań o Polskę Pytanie 1 z 11 Mistrzostwa świata broni Argentyna. Ile razy w historii udała się ta sztuka w historii mundiali? 0 1 2 3 Następne pytanie

Trzęsienie ziemi, które niedawno nawiedziło Wenezuelę, było najsilniejszym od ponad wieku i na zawsze zmieniło życie 38-letniego Lucasa Trejo. Argentyńczyk, występujący jako obrońca w wenezuelskiej drugiej lidze w barwach Sport Marítimo La Guaira, w momencie kataklizmu brał udział w zgrupowaniu w Caracas. Gdy tylko usłyszał o wstrząsach, niezwłocznie wyruszył do zniszczonej miejscowości La Guaira, by ratować swoich bliskich.

Przeczytaj także: Klamka zapadła! Robert Lewandowski zagra w nowym klubie. Gigantyczne pieniądze i konkretna data debiutu

Rodzina Lucasa Trejo pod gruzami w La Guaira

Zamiast domu zawodnik ujrzał zaledwie zwały gruzu. Brakowało jakiegokolwiek śladu po jego żonie Yaninie oraz dwójce dzieci – Aarónie i Ainhoi. Wraz z rodziną oraz partnerami z drużyny Trejo przez kolejne trzy dni własnymi rękami próbował odgruzować teren, jednak z upływającym czasem jego nadzieje malały.

Zobacz też: Cody Gakpo i jego partnerka stracili dziecko. Gwiazdor Holandii podjął trudną decyzję

„To, co zastał, było przerażającą sceną. Z samego budynku nie zostało absolutnie nic. Mieliśmy nadzieję, że nie było ich w środku”

W akcie desperacji argentyński piłkarz prosił o wsparcie i dostarczenie ciężkich maszyn, co miało przyspieszyć działania poszukiwawcze. W kampanię zaangażowali się również znajomi i inni gracze, którzy opublikowali apel o pomoc w formie nagrania wideo.

„W tej chwili mamy tylko jedną maszynę, ale to nie wystarczy”

Sport Marítimo La Guaira żegna rodzinę argentyńskiego gracza

Niestety, niedziela przyniosła potwierdzenie tych tragicznych wieści. Zespół Sport Marítimo La Guaira wydał oficjalny komunikat o śmierci żony i dzieci Trejo. W mediach społecznościowych klubu ukazało się zdjęcie jego rodziny wraz ze słowami wsparcia i współczucia dla pogrążonego w żałobie zawodnika.

„Głęboko opłakujemy nieodwracalną stratę rodziny naszego Lucasa Trejo. Lucas, nie jesteś sam. Twoja rodzina z Marítimo La Guaira jest z Tobą”

Według danych amerykańskich specjalistów od sejsmologii to wyjątkowe zjawisko miało formę "dubletu", z dwoma falami uderzeniowymi oddzielonymi zaledwie 39 sekundami. Żywioł pochłonął życie ponad 1400 osób, a tysiące innych ciągle jest poszukiwanych. Tragedia nie oszczędziła też świata sportu – zginęli w niej chociażby 18-letni Yimvert Berroteran, a także Víctor Palacios i Razan Sijaa.