Cody Gakpo i jego partnerka stracili dziecko. Gwiazdor Holandii podjął trudną decyzję

Przemysław Ofiara
Przemysław Ofiara
2026-06-29 7:33

Reprezentant Holandii, Cody Gakpo, zmaga się z ogromną tragedią. Piłkarz oraz modelka Noa van der Bij przekazali informację o śmierci swojego nienarodzonego dziecka. Kobieta zamieściła w mediach społecznościowych niezwykle poruszające oświadczenie. Pomimo dramatycznych wydarzeń, zawodnik zdecydował się na niezwykle trudny krok dotyczący jego dalszego udziału w mundialu.

Piłkarz Cody Gakpo, ubrany w pomarańczową kurtkę sportową z kapturem i herbem reprezentacji Holandii, wpatruje się w przestrzeń z zamyślonym wyrazem twarzy, stojąc na tle rozmytych świateł. Więcej o jego osobistej tragedii i decyzji przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Pwfoto-pieter Vd Woude/ Shutterstock
  • Reprezentant Holandii, Cody Gakpo, zmaga się z ogromnym dramatem, informując o śmierci swojego nienarodzonego dziecka.
  • Partnerka zawodnika, Noa van der Bij, zamieściła w sieci poruszający komunikat, w którym przekazała tragiczną wiadomość o odejściu ich drugiego potomka.
  • Pomimo ogromnego bólu, napastnik podjął decyzję o kontynuowaniu gry z narodową drużyną na mundialu.
Przeczytaj także:
To jest największa siła Holandii? Jerzy Dudek o wyczynach Messiego, Mbappe na m…

Druzgocące wieści z obozu Holandii. Partnerka Gakpo zamieściła wpis

Środowisko piłkarskie obiegła niezwykle smutna informacja z kadry reprezentacji Holandii. Cody Gakpo i Noa van der Bij poinformowali o stracie swojego dziecka. Para oczekiwała na narodziny drugiego syna, który miał pojawić się na świecie w październiku. W sobotę modelka zamieściła w internecie tragiczną wiadomość. Dziecko, które miało otrzymać imiona Elijah Raphael, zmarło jeszcze przed narodzinami.

Przeczytaj także: Historyczny awans Kanady na MŚ 2026. Te słowa trenera po meczu wyciskają łzy

Cody Gakpo (Holandia)
Galeria zdjęć 10

– Ze złamanymi sercami dzielimy się druzgocącą wiadomością, że nasz syn zmarł w trakcie ciąży. Dziękujemy za miłość i wsparcie

QUIZ. Test o mundialach! Tylko dla prawdziwych ekspertów! Żadnych pytań o Polskę
Pytanie 1 z 11
Mistrzostwa świata broni Argentyna. Ile razy w historii udała się ta sztuka w historii mundiali?

Jak donoszą dziennikarze, między innymi ze stacji Sky Sports, para jeszcze w maju dzieliła się radością z oczekiwania na kolejne dziecko. Przypomnijmy, że w 2024 roku urodził się ich pierwszy syn, Samuel Seth.

Gakpo zagra z Marokiem pomimo dramatu

Pomimo niewyobrażalnego bólu i osobistej tragedii, Cody Gakpo zdecydował się na niezwykle trudny krok i pozostał z drużyną narodową na mistrzostwach świata. Piłkarz nie wyjechał ze zgrupowania i przygotowuje się do kluczowego meczu.

Zobacz też: MŚ 2026 wkraczają w decydującą fazę. Kto pożegnał się z posadą po porażce

W nocy z poniedziałku na wtorek reprezentacja Holandii zmierzy się z Marokiem w meczu 1/16 finału. Dla zawodnika i całej drużyny będzie to niezwykle emocjonalne wydarzenie, a sam napastnik będzie musiał wykazać się wielką siłą mentalną, by zagrać po tak tragicznym zdarzeniu.

JAN TOMASZEWSKI OCENIA FAZĘ GRUPOWĄ MUNDIALU: NIEMCY SIĘ OŚMIESZYLI!
MUNDIAL 2026