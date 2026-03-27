Cleo wyskoczyła w niebieskich włosach! Tak zapowiada singiel w zupełnie nowym klimacie

Joanna Klepko, czyli Cleo, należy do najpopularniejszych polskich piosenkarek. Mimo niepowodzeń w programach telewizyjnych, ostatecznie trafiła na sam szczyt. Z pewnością pomogła jej w tym współpraca z Donatanem, z którym stworzyła hit "My Słowianie". Duet podbił serca międzynarodowej publiki podczas Eurowizji w 2014 roku. Po latach Cleo i Donatan nadal mają świetny kontakt, a piosenkarka jako solistka ma na głowie nie tylko wiele projektów, ale i nową fryzurę!

Cleo wciąż zaskakuje. Kochają ją najmłodsi

42-letnia piosenkarka ma już pokaźny dorobek artystyczny i swoją wiedzą chętnie dzieli się z innymi. Od lat zasiada w trenerskim fotelu w programie "The Voice Kids", gdzie pod jej czujnym okiem pierwsze kroki na scenie muzycznej stawiają uzdolnione wokalnie dzieci. Cleo nie spoczywa jednak na laurach i wciąż eksperymentuje - zarówno w popie, piosenkach inspirowanych kulturą słowiańską oraz we współpracach z innymi artystami. Jednocześnie, tajemnicą jest owiane jej życie prywatne. Niedawno opowiedziała o swoim hobby oraz podzieliła się smutnymi wspomnieniami z lat słabej sytuacji finansowej.

Gwiazda zaskoczyła przemianą. Poczuła lato w nowym utworze "Kolory lata"

W piątek 27 marca wciąż zapracowana Cleo odwiedziła studio porannego programu "halo tu polsat". Rozmawiając z Ewą Wachowicz i Krzysztofem Ibiszem, zaprezentowała przedpremierowo barwny teledysk do nowego utworu "Kolory lata". Piosenkarka ma już dość wyjątkowo surowej zimy i dlatego postanowiła wydać propozycję w ciepłym klimacie. Jak sama mówi, inspirowała się między innymi pochodzącą z Południowej Afryki muzyką amapiano. Oprócz nowego stylu w twórczości zaskoczyła zmianą fryzury! W studiu Polsatu Cleo zjawiła się w niebieskich włosach. Fotki znajdziecie w naszej galerii.

"Już lato we mnie gra! Chyba zainspirowała mnie zbyt długa zima i postanowiłam napisać kawałek nawiązujący stricte do lata w klimacie amapiano połączonym z popem. I nie omieszkałam tutaj zaszaleć z kolorystyką" - powiedziała.

Cleo nie może doczekać się Wielkanocy

Rozmowa z prowadzącymi program zeszła też na temat zbliżających się świąt. Cleo nie ukrywa, że już odlicza dni do tegorocznej Wielkanocy, ponieważ uwielbia spędzać ten wyjątkowy czas w gronie swoich najbliższych, z dala od masy zawodowych obowiązków.

"Wielkanoc będzie z rodziną. Kocham ten moment, kiedy mogę po takim bardzo intensywnym czasie w trasie koncertowej, usiąść z rodziną przy stole, spędzić z nimi czas. To mój taki azyl, spokój, cisza. Już się nie mogę doczekać! [...] Ja uwielbiam wbić się w dresiki ulubione, znaleźć taki spokój i przede wszystkim skupić się na mojej rodzinie. Tak rzadko ich mam wokół siebie, w tej permanentnej trasie oni gdzieś mnie widzą na scenach, w telewizji, a ja ich nie widzę. W związku z tym cieszę się każdym momentem, kiedy mogę z nimi być" - wyznała.

