Christina Aguilera w ogniu krytyki. Spóźniła się na koncert i pomyliła miejsca!

Christina Aguilera zadebiutowała z rozmachem już w latach 90. i stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych na świecie amerykańskich piosenkarek. Na przestrzeni lat wokalistka wydała dziewięć albumów, odebrała kilka statuetek Grammy i sprzedała ponad 100 mln płyt. Jak jednak zweryfikowała rzeczywistość, po ponad 25 latach kariery wciąż mogą przydarzyć jej się spore wpadki...

ZOBACZ TEŻ: BTS wróciło z hukiem! Pierwszy album po przerwie boysbandu wreszcie jest dostępny!

Christina Aguilera zirytowała fanów w Meksyku. W sieci mocne zażenowanie

45-letnia piosenkarka zagrała niedawno koncert w stolicy Meksyku. Wydarzenie było jednorazowe, tj. nie stanowiło części żadnej trasy koncertowej. Mimo że Christina Aguilera reklamowała swoje show jako dwugodzinny koncert, okazało się, że ostatecznie trwał on tylko 55 minut, włącznie z przerwami. Piosenkarka odnotowała zresztą godzinne spóźnienie i ku wielkiemu rozczarowaniu - skróciła niektóre ze swoich hitów, a nawet pominęła w setliście takie utwory, jak "Come on over" czy "Candyman". Fani w mediach społecznościowych nie ukrywają zażenowania lub wręcz oburzenia tym, że długo czekali i słono zapłacili za tak "okrojone" widowisko.

To jednak nie sama jakość koncertu wywołała w sieci poruszenie. Christina Aguilera, córka Ekwadorczyka i nauczycielki języka hiszpańskiego, zanotowała także jeszcze jedną wpadkę. "Kocham was bardzo, Nowy Meksyku" - krzyknęła ze sceny, najwidoczniej myląc miasto Meksyk z amerykańskim stanem Nowy Meksyk... "Jeśli żart, to mało udany" - napisał na platformie X jeden ze zirytowanych fanów Amerykanki.

Gwiazda ma w planach dalsze koncerty. Gdzie zamierza wystąpić?

Ostatnia międzynarodowa trasa koncertowa piosenkarki odbyła się w 2022 roku. Z kolei na przełomie lat 2023 i 2024 Christina Aguilera występowała w ramach rezydencji w Las Vegas. Teraz gra pojedyncze widowiska poza USA. Po kompromitacji w Meksyku wybiera się do San Antonio w Kostaryce. Wystąpi tam wieczorem w sobotę, 21 marca. Kolejny koncert zaplanowała na 24 kwietnia w Abu Zabi, stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Nie wiadomo jednak, czy impreza się odbędzie w związku z wojną na Bliskim Wschodzie.

