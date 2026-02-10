Charli XCX mówi po polsku! Jest najnowszy zwiastun filmu "Erupjca"

Erupcja to dramat oparty na scenariuszu współtworzonym przez reżysera Pete’a Ohsa, Leny Górę, Jeremiego O. Harrisa, Williama Maddena i Charli XCX. Co ciekawe, produkcja była kręcona latem w Warszawie. Film został zaprezentowany m.in. na festiwalu w Toronto w 2025 r. i opowiada o emocjonalnej podróży Bethany (granej przez Charli) i jej relacji z przyjaciółką Nel (Lena Góra), podczas gdy para zostaje uwięziona w stolicy z powodu tytułowej erupcji wulkanu. Dramat ma elementy angielskie i polskie, a sama Charli pojawia się w scenach z polskimi kwestiami, co jest rzadkim, choć efektownym detalem w jej dotychczasowej karierze filmowej.

Ten projekt nie jest jedynym, który łączy Charli XCX z Polską i polskimi twórcami. Już wcześniej media ujawniały, że artystka tajemniczo kręciła film w Warszawie podczas tzw. "Brat Summer”, choć początkowo nie było jasne, nad czym pracuje. Część fanów myślała nawet, że może to być teledysk. Okazało się, że był to pełnoprawny filmowy projekt Erupcja, w którym znaczna część akcji osadzona jest w naszym kraju, a Polska obecna jest nie tylko jako tło, ale jako aktywny element fabuły.

Charli XCX mówi po polsku w zwiastunie filmu

Teraz, wraz z premierą pierwszego zwiastunu, scena jest jeszcze bardziej elektryczna. Szczególnie dla polskich fanów. Dlaczego? Słyszymy w nim, jak Charli XCX wypowiada swoje kwestie po polsku i robi to nie w żartobliwym tonie, ale jako integralna część swojej postaci w filmie. To zaskakujący i uroczy moment, bo choć większość świata zna ją jako popową diwę Brat, tutaj udowadnia, że nie boi się wyzwań aktorskich ani językowych, nawet jeśli efekty są momentami zabawne lub zaskakujące dla widza. Szczególnie, że język polski wcale nie jest prosty w opanowaniu.

Film trafi do kin 17 kwietnia, a sam zwiastun już zdążył wywołać internetową euforię. Wszystko wskazuje na to, że dla Charli XCX kończy się nie tylko jedna muzyczna era. Zaczyna się etap, w którym dźwięk, obraz i popkulturowa prowokacja będą przenikać się mocniej niż kiedykolwiek wcześniej.