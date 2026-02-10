Blanka zapewnia, że Malik Montana jest dżentelmenem! "Tego o nim nie wiecie"

Blanka i Malik Montana od miesięcy tworzą duet na scenie, choć wiele osób uważa, że również poza nią. Sama artystka zabrała głos w tej sprawie, zapewniając, iż z raperem łączy ją jedynie przyjaźń. Efektem tej relacji jest singiel "Wracam", w którym reprezentantka Polski na Eurowizji 2023 po raz pierwszy zaśpiewała w ojczystym języku, a nie - jak miała dotąd w zwyczaju - po angielsku. Nawet Doda, wysyłając nominacje do zapoczątkowanego przez nią "Hot As Ice Challenge", zwróciła się do Blanki i Malika jako do duetu. Podczas rozmowy z Maksem Kluziewiczem w formacie "Gwiazdy przejmują ESKA.pl" wokalistka wypowiedziała się na temat sławnego kolegi po fachu. Zapytana o to, czego jej zdaniem nie wiemy, a powinniśmy o nim wiedzieć, artystka zapewniła, że wbrew temu, co można by pomyśleć, słuchając jego kawałków, jest on prawdziwym dżentelmenem.

Wokalistka wypowiedziała się na temat swojej współpracy i przyjaźni z Malikiem w rozmowie z Maksymilianem Kluziewiczem dla ESKA.pl. Artystka podkreśliła, że raper jest prawdziwym dżentelmenem.

Myślę, że jest mega dżentelmenem. Tego nie wiecie. No chyba że wiecie, to super. Jest mega dżentelmenem i tak naprawdę wydaje mi się, że przedstawia pewną personę w internecie, natomiast i gdzieś ona oczywiście też się zgadza z tym, kim jest, ale ma też drugą stronę, w której jest naprawdę mega dżentelmenem, mega spokojnym, mega, mega bystrym i ogarniętym facetem. Dał mi bardzo dużo rad, jak spędzaliśmy więcej czasu właśnie przy promocji singla, nagrywaniu klipu - powiedziała w wywiadzie dla Eski.