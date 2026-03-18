Były książę Andrzej wykluczony z pogrzebu króla? William podjął decyzję

Sytuacja Andrzeja, dawnego księcia Yorku, stała się jednym z najbardziej drażliwych tematów dla brytyjskiej monarchii w ostatnich latach. Jego związki amerykańskim finansistą i skazanym przestępcą seksualnym, Jeffreyem Epsteinem, oraz oskarżenia o wykorzystywanie seksualne nieletnich, które wysunęła przeciwko niemu Virginia Giuffre, doprowadziły do bezprecedensowego kryzysu wizerunkowego. Najnowsze wieści z otoczenia rodziny królewskiej nie są dla niego optymistyczne.

Były książę Andrzej w oku cyklonu. Trwa debata nad usunięciem go z kolejki do tronu

Pomimo że były książę konsekwentnie zaprzecza wszelkim zarzutom, presja publiczna i medialna była tak silna, że zmuszony został do rezygnacji z pełnienia funkcji publicznych i utracił honorowe tytuły. Niedawno został aresztowany i przesłuchany, a jego dotychczasową posiadłość przeszukano. Zdegradowany z pozycji księcia Yorku do roli obywatela Andrzeja Mountbattena-Windsora mężczyzna jest dziś ósmy w kolejce do tronu Zjednoczonego Królestwa. Władze państwa rozważają jednak usunięcie go z listy dziedziczenia, co otwarcie poparł już m.in. rząd Australii.

Afera nie dotyczy tylko byłego księcia. Konwersacje z Epsteinem prowadziła też jego była żona, Sarah Ferguson. Księżna Fergie traktowała go po przyjacielsku, została przyłapana na kłamstwie w sprawie czasu, w którym twierdziła, że zerwała z nim kontakty, a także zaaranżowała wizytę córek - księżniczek Beatrice i Eugenii - w domu Epsteina. Brytyjska prasa podaje, że obie młode kobiety są zdruzgotane rewelacjami na temat rodziców, a decyzją króla nie wezmą udziału w wielu publicznych wydarzeniach.

Karol III ma zaplanowany pogrzeb. Decyzje będzie podejmować William - co z Andrzejem?

Podobnie do poprzednich monarchów i najbliższych członków ich rodziny, obecny król brytyjski ma przygotowany dokładny przebieg swojego własnego pogrzebu. Tajne protokoły opisują każdy detal w różnych scenariuszach, co jest ważne na wypadek jego śmierci chociażby poza Anglią. Taka sytuacja miała miejsce w 2022 roku, gdy Elżbieta II odeszła na terenie Szkocji.

Po odejściu chorującego na nowotwór Karola III koronę przejmie książę William i to od niego będą zależały pierwsze decyzje dotyczące sytuacji w rodzinie królewskiej. Najnowsze doniesienia wskazują na to, że 43-latek nie chce dopuścić do uczestnictwa wuja w królewskim pogrzebie. Według magazynu "Cosmopolitan" były książę Andrzej nie będzie mógł pojawić się na uroczystościach ze względu na stanowisko bratanka, przyszłego króla. Książę William postanowił radykalnie odseparować od niego swoją rodzinę - księżną Kate i trójkę dzieci, rezygnując z udziału we wszystkich wydarzeniach, na których obecny będzie kontrowersyjny wuj. Myślicie, że jeszcze zmieni zdanie?

ZOBACZ TEŻ: Królowa Camilla ostro o Meghan Markle. Kulisy wojny w rodzinie królewskiej

