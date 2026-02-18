To ona nakręciła serial o Dodzie. Sama była bohaterką głośnego skandalu

Doda od ponad dwóch dekad robi mnóstwo zamieszania w polskich mediach. Artystka przetrwała próbę czasu i nieustannie gości na pierwszych stronach gazet oraz nagłówkach serwisów internetowych. Mimo zapowiedzi, że kończy karierę, kilka dni temu zaprezentowała nowy singiel "Pamiętnik" oraz ogłosiła swój największy dotychczas koncert na PGE Narodowym w Warszawie, który odbędzie się w sierpniu przyszłego roku. Znacznie szybciej, bo już 20 lutego, fani artystki zobaczą poświęcony jej trzyodcinkowy serial na Prime Video.

"Doda" to produkcja, o której bez wątpienia będzie bardzo głośno. Wszyscy bowiem przez lata - niezależnie od podejścia - żyliśmy ekscesami Dody: jej wzlotami i upadkami, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Za reżyserię serialu odpowiada Eliza Kubarska, nagrodzona Orłem za swój reportaż "Ostatnia wyprawa", poświęcony polskiej alpinistce Wandzie Rutkiewicz. Kobieta doskonale wie, co to znaczy znaleźć się w samym centrum medialnego zamieszania. W 2011 roku stała się bowiem bohaterką ogólnopolskiego skandalu, który wstrząsnął środowiskiem.

Jeśli ktoś nie chce mnie poznać - to jego strata! Doda o prawdziwej sobie i nowym singlu

Eliza Kubarska zrealizowała serial o Dodzie

Choć dziś reżyserka serialu o Doda kojarzona jest z bezkompromisowym podejściem do silnych, wyrazistych kobiet, sama przed laty znalazła się w centrum medialnej burzy. Historia, która wstrząsnęła środowiskiem wspinaczkowym, do dziś budzi emocje. W 2007 roku Eliza Kubarska i jej mąż Dawid Kaszlikowski zostali uhonorowani prestiżową "Jedynką", nagrodą przyznawaną przez Polski Związek Alpinizmu, za wytyczenie nowej drogi wspinaczkowej "Golden Lunacy" na fiordach południowej Grenlandii.

Cztery lata później kapituła nagrody podjęła bezprecedensową decyzję o jej odebraniu. Powodem była książka "Sekretne życie motyli" autorstwa Joanny Onoszko (Krośkiewicz), która wywołała gorącą dyskusję w środowisku. Autorka opisała w niej historię pary podróżników, Lizy i Stefana, w których łatwo było rozpoznać Kubarską i Kaszlikowskiego. Publikacja przedstawiała zupełnie inną wersję wydarzeń niż ta znana opinii publicznej. Onoszko sugerowała, że droga "Golden Lunacy" nie była wcale tak trudna, jak twierdzili nagrodzeni za jej wytyczenie alpiniści, a część zdjęć miała zostać poddana komputerowemu retuszowi. Padły także zarzuty, że dokument kręcony podczas wyprawy w 2009 roku realizowano poza faktyczną trasą wspinaczki.

Spór przeniósł się do sądu i trwał niemal dekadę. W styczniu 2021 roku sąd uznał, że książka zawierała nieprawdziwe informacje na temat Elizy Kubarskiej i Dawida Kaszlikowskiego i zarządził zakaz publikacji i jej rozpowszechniania. Autorka książki, jak i wydawnictwo Znak, które ją wydało, zostali zobowiązani do opublikowania przeprosin. Sąd nakazał również zapłatę 80 tysięcy zadośćuczynienia na rzecz każdego z powodów.