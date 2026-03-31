Błażej Stencel z partnerem na premierze filmu. Te detale na ich dłoniach wywołały burzę

Błażej Stencel i Kamil Krupicz zadali szyku na premierze filmu "Drama"

Ostatniego dnia marca odbył się premierowy pokaz filmu "Drama". Wydarzenie przyciągnęło tłumy przedstawicieli polskiego show-biznesu, którzy chętnie wdzięczyli się do obiektywów aparatów. Tego wieczoru na czerwonym dywanie królowały jasne barwy. Większość zaproszonych osób postawiła na niezwykle wytworne kreacje, doskonale nawiązujące do ślubnego charakteru imprezy.

Tytuł najbardziej stylowego duetu bez wątpienia należał do trzydziestotrzyletniego Błażeja Stencla oraz starszego o cztery lata Kamila Krupicza. Aktorzy pojawili się na wydarzeniu w bliźniaczych, czarno-białych strojach wieczorowych. Ich weselny wręcz wizerunek dopełniał jeden kluczowy szczegół, obok którego trudno było przejść obojętnie. Na palcach obu panów lśniły obrączki, co błyskawicznie zrodziło plotki o zmianie statusu ich związku.

W połowie bieżącego roku prezenter dołączył do ekipy tworzącej kultowy teleturniej "Koło fortuny". Wcześniej raczej unikał blasku fleszy, ale nowa rola w telewizji publicznej szybko zagwarantowała mu ogromną rozpoznawalność. Sam zainteresowany niespecjalnie lubi opowiadać o sprawach sercowych, zostawiając tę przestrzeń swojemu partnerowi, który również wykonuje zawód aktora. Zakochani wpadli na siebie osiem lat temu w kuluarach wrocławskiego Teatru Capitol i od tamtego czasu tworzą zgraną parę.

Gwiazdor TVP wyznaje prawdę. Błażej Stencel i Kamil Krupicz nie wzięli zagranicznego ślubu

Obecność biżuterii na dłoniach celebrytów mogła sugerować, że panowie zalegalizowali swoją relację poza granicami kraju. Niedawno Naczelny Sąd Administracyjny wydał przełomowe orzeczenie, nakazujące polskim urzędom uznawanie małżeństw jednopłciowych zawartych w innych państwach. Decyzja ta stanowiła finał długotrwałego sporu prawnego zainicjowanego przez dwóch obywateli naszego kraju, którzy ślubowali sobie miłość w stolicy Niemiec sześć lat temu.

Sytuacja pary aktorów wygląda jednak zupełnie inaczej, ponieważ widoczne na zdjęciach ozdoby to nie dowód zawarcia małżeństwa, lecz pierścionki zaręczynowe. W wywiadzie udzielonym serwisowi Kozaczek gospodarz "Koła fortuny" zdradził, że oświadczyny miały miejsce rok wcześniej, dokładnie w dniu jego trzydziestych drugich urodzin. Kilkanaście dni później on sam również poprosił swojego wybranka o rękę, wręczając mu analogiczny symbol miłości.

Podczas tej samej rozmowy aktor nawiązał do historycznego wyroku sądu administracyjnego. Mężczyzna wyraził głębokie pragnienie, aby w przyszłości móc w pełni legalnie poślubić swojego narzeczonego na terytorium ojczyzny. Zakochani całkowicie wykluczają możliwość organizowania ceremonii ślubnej w obcym państwie.

Czekamy z moim narzeczonym na to, żeby wziąć ślub w Polsce. Wiemy, że od niedawna można przepisać ślub, który został zawarty poza granicami kraju, ale dla nas to nie jest to samo. Oczywiście bardzo doceniamy fakt, że jest teraz taka możliwość w Polsce i jesteśmy szalenie za to wdzięczni. Ale mimo to czekamy na to, że kiedyś nadejdzie ten dzień, kiedy śluby par jednopłciowych zostaną w Polsce zalegalizowane. Jesteśmy razem od ośmiu lat. Żyjemy sobie razem zupełnie normalnie. Nasz związek nie różni się niczym od relacji par heteronormatywnych. Żyjemy w tym kraju, szanujemy innych, płacimy podatki i zasługujemy na równe prawa – stwierdził Błażej Stencel.

27

Sonda Uważasz, że polskie prawo dotyczące LGBT+ powinno zostać zmienione? Tak Nie Nie mam zdania