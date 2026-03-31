Rosati, Leszczak i Czartoryska błyszczą na czerwonym dywanie. Tłum polskich gwiazd na premierze „Dramy”

Tłum celebrytów na warszawskiej premierze „Dramy”

Pokaz nowej komedii romantycznej „Drama” przyciągnął do kina mnóstwo znanych postaci z polskiego show-biznesu. Gwiazdy wykorzystały to wydarzenie, by zaprezentować się w zjawiskowych kreacjach i spędzić czas w towarzyskim gronie. Na ściance królowała ponadczasowa czerń oraz delikatne, pastelowe odcienie. Wśród zaproszonych gości znalazła się Weronika Rosati. Aktorka, na co dzień mieszkająca w Los Angeles, chętnie ogląda produkcje ze światowymi gwiazdami i tym razem postanowiła zobaczyć film w polskiej wersji językowej.

Zobacz też: Fijał w dresie, Kaczorowska w jeansach i opalona Dankwa. Tłum gwiazd na imprezie charytatywnej

Weronika Rosati, Marcela Leszczak i Anna Czartoryska na czerwonym dywanie

Weronika Rosati zdecydowała się na subtelną i zwiewną stylizację, pojawiając się na premierze w białym komplecie, złożonym z lekkiej bluzki i spódnicy. Całość uzupełniał ozdobny pasek z kwiatowym motywem, dodając kreacji romantycznego uroku.

Z kolei Marcela Leszczak postawiła na znacznie odważniejszy wizerunek. Modelka zaprezentowała się w czarnej, prześwitującej bluzce z długimi rękawami, do której dobrała jasne, rozszerzane spodnie. Ten niebanalny zestaw przyciągał spojrzenia wszystkich obecnych na premierze.

Zobacz też: Elegancka Cielecka, umięśniona Fijał i zachowawczy Szyc. Tłum gwiazd na imprezie K MAG

Klasyczną elegancję zaprezentowała Anna Czartoryska-Niemczycka. Aktorka założyła kremową sukienkę, na którą narzuciła dwurzędową marynarkę, a całość uzupełniła czarnymi kozakami, tworząc bardzo stylowy i ponadczasowy wizerunek.

Na czerwonym dywanie nie zabrakło także męskich reprezentantów polskiego show-biznesu. Dużym zainteresowaniem cieszyli się Błażej Stencel i Kamil Krupicz, którzy w świetnych humorach pozowali do zdjęć. Uwaga fotoreporterów skupiła się głównie na pierścionkach, które panowie dumnie prezentowali. Biorąc pod uwagę, że ich związek trwa od ponad ośmiu lat, w kuluarach natychmiast ruszyły spekulacje dotyczące możliwych kolejnych kroków w ich relacji.

Zobacz też: Tłum gwiazd na premierze filmu. Elegancka Zielińska, młodzieżowy Szyc i niebiescy bracia Mroczek

