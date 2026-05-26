American Music Awards 2026 rozdane! Znamy pełną listę zwycięzców tegorocznej edycji

Zwycięzców American Music Awards wyłaniają sami fani
Gala American Music Awards organizowana jest od 1974 roku i stanowi jeden z najważniejszych punktów w kalendarzu amerykańskiego przemysłu muzycznego. Artystów nominuje się w oparciu o ich realny sukces komercyjny. Kluczowe znaczenie ma więc sprzedaż albumów, popularność w serwisach streamingowych czy częstotliwość odtwarzania w rozgłośniach radiowych. O tym, do kogo powędrują statuetki, decydują ostatecznie głosy słuchaczy i sympatyków muzyki z całego świata.
Impreza każdego roku przyciąga czołówkę międzynarodowej sceny muzycznej. W trakcie uroczystości odbywają się głośne premiery utworów oraz imponujące występy, które następnie przez długi czas są komentowane w mediach społecznościowych. Statuetka AMA to dla każdego twórcy nie tylko potwierdzenie uznania ze strony publiczności, ale również znaczący kamień milowy w jego karierze.
Listę kandydatów do nagród w 50 różnych kategoriach ogłoszono w niedzielę, 14 kwietnia bieżącego roku. Największą liczbę szans na zwycięstwo – aż osiem – miała Taylor Swift. Zaraz za nią w zestawieniu uplasował się Morgan Wallen, niezwykle popularny wykonawca muzyki country. Wysoko oceniano także perspektywy innych artystów, w tym Sabriny Carpenter, Bruno Marsa, Justina Biebera, Olivii Dean i Lady Gagi.
Wyniki American Music Awards 2026. Pełna lista laureatów statuetek
To wydarzenie odbyło się w MGM Grand Garden Arena w Las Vegas. Uroczysta, 56. ceremonia American Music Awards miała miejsce w nocy z poniedziałku na wtorek polskiego czasu. W roli gospodyni wieczoru wystąpiła Queen Latifah, która poprowadziła galę ponownie po imponującej, 31-letniej przerwie.
Poniżej pełne zestawienie triumfatorów American Music Awards 2026:
- Artysta Roku: BTA
- Nowy Artysta Roku: Katseye
- Album Roku: Sabrina Carpenter – Man's Best Friend
- Piosenka Roku: Huntrix: Ejae, Audrey Nuna and Rei Ami – "Golden"
- Współpraca Roku: PinkPantheress and Zara Larsson – "Stateside"
- Piosenka Społecznościowa Roku: Tyla – "Chanel"
- Najlepsza Trasa Koncertowa: Shakira – Las Mujeres Ya No Lloran World Tour
- Przełomowa Trasa Koncertowa: Benson Boone – American Heart World Tour
- Przełomowy Album Roku: Zara Larsson – Midnight Sun
- Najlepszy Przebój z dawnych lat: Black Eyed Peas – "Rock That Body"
- Najlepszy Teledysk: Katseye – "Gnarly"
- Najlepszy Występ Wokalny: Huntrix: Ejae, Audrey Nuna and Rei Ami – "Golden"
- Najlepszy Piosenka Lata: BTS – "Swim"
- Najlepszy Męski Artysta Pop: Justin Bieber
- Najlepsza Damska Artystka Pop: Sabrina Carpenter
- Przełomowy Artysta Pop: Katseye
- Najlepszy Album Pop: Sabrina Carpenter – Man's Best Friend
- Najlepszy Piosenka Pop: Huntrix: Ejae, Audrey Nuna and Rei Ami – "Golden"
- Najlepszy Męski Artysta Country: Morgan Wallen
- Najlepsza Damska Artystka Country: Ella Langley
- Najlepszy Duet/Zespół Country: Zac Brown Band
- Przełomowy Artysta Country: Sam Barber
- Najlepszy Album Country: Megan Moroney – Cloud 9
- Najlepsza Piosenka Country: Ella Langley – "Choosin' Texas"
- Najlepszy Męski Artysta Hip-Hop: Kendrick Lamar
- Najlepsza Damska Artystka Hip-Hop: Cardi B
- Przełomowy Artysta Hip-Hop: Monaleo
- Najlepszy Album Hip-Hop: Cardi B – Am I the Drama?
- Najlepsza Piosenka Hip-Hop: Cardi B – "ErrTime"
- Najlepszy Męski Artysta R&B: Bruno Mars
- Najlepsza Damska Artystka R&B: SZA
- Najlepszy Artysta R&B: Leon Thomas
- Najlepszy Album R&B: Bruno Mars – The Romantic
- Najlepsza Piosenka R&B: Bruno Mars – "I Just Might"
- Najlepszy Męski Artysta Latynoski: Bad Bunny
- Najlepsza Damska Artystka Latynoska: Shakira
- Najlepszy Duet/Zespół Latynoski: Fuerza Regida
- Przełomowy Artysta Latynoski: Kapo
- Najlepszy Album Latynoski: Karol G – Tropicoqueta
- Najlepsza Piosenka Latynoska: Bad Bunny – "Nuevayol"
- Najlepszy Artysta Rockowy: Twenty One Pilots
- Najlepszy Artysta Rockowy/Alternatywny: Sombr
- Najlepszy Album Rockowy/Alternatywny: Sombr – I Barely Know Her
- Najlepsza Piosenka Rockowa/Alternatywny: Sombr – "Back to Friends"
- Najlepszy Artysta Muzyki Tanecznej/Elektronicznej: David Guetta
- Najlepsza Ścieżka Dźwiękowa: KPop Demon Hunters
- Najlepszy Męski Artysta K-Pop: BTS
- Najlepsza Damska Artysta K-Pop: Twice
- Najlepszy Artysta Afrobeats: Tyla
- Najlepszy Artysta Americana/Folk: Noah Kahan
