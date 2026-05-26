American Music Awards 2026 rozdane! Znamy pełną listę zwycięzców tegorocznej edycji

Zwycięzców American Music Awards wyłaniają sami fani

Gala American Music Awards organizowana jest od 1974 roku i stanowi jeden z najważniejszych punktów w kalendarzu amerykańskiego przemysłu muzycznego. Artystów nominuje się w oparciu o ich realny sukces komercyjny. Kluczowe znaczenie ma więc sprzedaż albumów, popularność w serwisach streamingowych czy częstotliwość odtwarzania w rozgłośniach radiowych. O tym, do kogo powędrują statuetki, decydują ostatecznie głosy słuchaczy i sympatyków muzyki z całego świata.

Impreza każdego roku przyciąga czołówkę międzynarodowej sceny muzycznej. W trakcie uroczystości odbywają się głośne premiery utworów oraz imponujące występy, które następnie przez długi czas są komentowane w mediach społecznościowych. Statuetka AMA to dla każdego twórcy nie tylko potwierdzenie uznania ze strony publiczności, ale również znaczący kamień milowy w jego karierze.

Listę kandydatów do nagród w 50 różnych kategoriach ogłoszono w niedzielę, 14 kwietnia bieżącego roku. Największą liczbę szans na zwycięstwo – aż osiem – miała Taylor Swift. Zaraz za nią w zestawieniu uplasował się Morgan Wallen, niezwykle popularny wykonawca muzyki country. Wysoko oceniano także perspektywy innych artystów, w tym Sabriny Carpenter, Bruno Marsa, Justina Biebera, Olivii Dean i Lady Gagi.

Zobacz również: Fryderyki 2026 rozdane. Wiemy, kto zdobył najważniejsze statuetki polskiej branży muzycznej

Wyniki American Music Awards 2026. Pełna lista laureatów statuetek

To wydarzenie odbyło się w MGM Grand Garden Arena w Las Vegas. Uroczysta, 56. ceremonia American Music Awards miała miejsce w nocy z poniedziałku na wtorek polskiego czasu. W roli gospodyni wieczoru wystąpiła Queen Latifah, która poprowadziła galę ponownie po imponującej, 31-letniej przerwie.

Poniżej pełne zestawienie triumfatorów American Music Awards 2026:

Artysta Roku: BTA

Nowy Artysta Roku: Katseye

Album Roku: Sabrina Carpenter – Man's Best Friend

Piosenka Roku: Huntrix: Ejae, Audrey Nuna and Rei Ami – "Golden"

Współpraca Roku: PinkPantheress and Zara Larsson – "Stateside"

Piosenka Społecznościowa Roku: Tyla – "Chanel"

Najlepsza Trasa Koncertowa: Shakira – Las Mujeres Ya No Lloran World Tour

Przełomowa Trasa Koncertowa: Benson Boone – American Heart World Tour

Przełomowy Album Roku: Zara Larsson – Midnight Sun

Najlepszy Przebój z dawnych lat: Black Eyed Peas – "Rock That Body"

Najlepszy Teledysk: Katseye – "Gnarly"

Najlepszy Występ Wokalny: Huntrix: Ejae, Audrey Nuna and Rei Ami – "Golden"

Najlepszy Piosenka Lata: BTS – "Swim"

Najlepszy Męski Artysta Pop: Justin Bieber

Najlepsza Damska Artystka Pop: Sabrina Carpenter

Przełomowy Artysta Pop: Katseye

Najlepszy Album Pop: Sabrina Carpenter – Man's Best Friend

Najlepszy Piosenka Pop: Huntrix: Ejae, Audrey Nuna and Rei Ami – "Golden"

Najlepszy Męski Artysta Country: Morgan Wallen

Najlepsza Damska Artystka Country: Ella Langley

Najlepszy Duet/Zespół Country: Zac Brown Band

Przełomowy Artysta Country: Sam Barber

Najlepszy Album Country: Megan Moroney – Cloud 9

Najlepsza Piosenka Country: Ella Langley – "Choosin' Texas"

Najlepszy Męski Artysta Hip-Hop: Kendrick Lamar

Najlepsza Damska Artystka Hip-Hop: Cardi B

Przełomowy Artysta Hip-Hop: Monaleo

Najlepszy Album Hip-Hop: Cardi B – Am I the Drama?

Najlepsza Piosenka Hip-Hop: Cardi B – "ErrTime"

Najlepszy Męski Artysta R&B: Bruno Mars

Najlepsza Damska Artystka R&B: SZA

Najlepszy Artysta R&B: Leon Thomas

Najlepszy Album R&B: Bruno Mars – The Romantic

Najlepsza Piosenka R&B: Bruno Mars – "I Just Might"

Najlepszy Męski Artysta Latynoski: Bad Bunny

Najlepsza Damska Artystka Latynoska: Shakira

Najlepszy Duet/Zespół Latynoski: Fuerza Regida

Przełomowy Artysta Latynoski: Kapo

Najlepszy Album Latynoski: Karol G – Tropicoqueta

Najlepsza Piosenka Latynoska: Bad Bunny – "Nuevayol"

Najlepszy Artysta Rockowy: Twenty One Pilots

Najlepszy Artysta Rockowy/Alternatywny: Sombr

Najlepszy Album Rockowy/Alternatywny: Sombr – I Barely Know Her

Najlepsza Piosenka Rockowa/Alternatywny: Sombr – "Back to Friends"

Najlepszy Artysta Muzyki Tanecznej/Elektronicznej: David Guetta

Najlepsza Ścieżka Dźwiękowa: KPop Demon Hunters

Najlepszy Męski Artysta K-Pop: BTS

Najlepsza Damska Artysta K-Pop: Twice

Najlepszy Artysta Afrobeats: Tyla

Najlepszy Artysta Americana/Folk: Noah Kahan

Zobacz również: Fryderyki 2026. Tłum gwiazd brylował na czerwonym dywanie. Kto się pojawił?

Quiz. Największe polskie przeboje lat 90. Jak dobrze pamiętasz te piosenki? Pytanie 1 z 15 Który zespół wykonywał przebój „Długość dźwięku samotności”? Myslovitz Republika Budka Suflera Następne pytanie

Roxie Węgiel Sopot Hit Festiwal