American Music Awards 2026 rozdane! Znamy pełną listę zwycięzców tegorocznej edycji

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2026-05-26 6:44

Za nami wielkie muzyczne święto. W nocy z poniedziałku na wtorek w Las Vegas odbyła się 56. ceremonia American Music Awards. Nominacje poznaliśmy już w kwietniu, a w gronie faworytów brylowała Taylor Swift. Sprawdź, kto ostatecznie sięgnął po statuetki w 2026 roku. Pełna lista triumfatorów robi wrażenie!

Zwycięzców American Music Awards wyłaniają sami fani

Gala American Music Awards organizowana jest od 1974 roku i stanowi jeden z najważniejszych punktów w kalendarzu amerykańskiego przemysłu muzycznego. Artystów nominuje się w oparciu o ich realny sukces komercyjny. Kluczowe znaczenie ma więc sprzedaż albumów, popularność w serwisach streamingowych czy częstotliwość odtwarzania w rozgłośniach radiowych. O tym, do kogo powędrują statuetki, decydują ostatecznie głosy słuchaczy i sympatyków muzyki z całego świata.

Impreza każdego roku przyciąga czołówkę międzynarodowej sceny muzycznej. W trakcie uroczystości odbywają się głośne premiery utworów oraz imponujące występy, które następnie przez długi czas są komentowane w mediach społecznościowych. Statuetka AMA to dla każdego twórcy nie tylko potwierdzenie uznania ze strony publiczności, ale również znaczący kamień milowy w jego karierze.

Listę kandydatów do nagród w 50 różnych kategoriach ogłoszono w niedzielę, 14 kwietnia bieżącego roku. Największą liczbę szans na zwycięstwo – aż osiem – miała Taylor Swift. Zaraz za nią w zestawieniu uplasował się Morgan Wallen, niezwykle popularny wykonawca muzyki country. Wysoko oceniano także perspektywy innych artystów, w tym Sabriny Carpenter, Bruno Marsa, Justina Biebera, Olivii Dean i Lady Gagi.

Zobacz również: Fryderyki 2026 rozdane. Wiemy, kto zdobył najważniejsze statuetki polskiej branży muzycznej

Super Express Google News

Wyniki American Music Awards 2026. Pełna lista laureatów statuetek

To wydarzenie odbyło się w MGM Grand Garden Arena w Las Vegas. Uroczysta, 56. ceremonia American Music Awards miała miejsce w nocy z poniedziałku na wtorek polskiego czasu. W roli gospodyni wieczoru wystąpiła Queen Latifah, która poprowadziła galę ponownie po imponującej, 31-letniej przerwie.

Poniżej pełne zestawienie triumfatorów American Music Awards 2026:

  • Artysta Roku: BTA
  • Nowy Artysta Roku: Katseye
  • Album Roku: Sabrina Carpenter – Man's Best Friend
  • Piosenka Roku: Huntrix: Ejae, Audrey Nuna and Rei Ami – "Golden"
  • Współpraca Roku: PinkPantheress and Zara Larsson – "Stateside"
  • Piosenka Społecznościowa Roku: Tyla – "Chanel"
  • Najlepsza Trasa Koncertowa: Shakira – Las Mujeres Ya No Lloran World Tour
  • Przełomowa Trasa Koncertowa: Benson Boone – American Heart World Tour
  • Przełomowy Album Roku: Zara Larsson – Midnight Sun
  • Najlepszy Przebój z dawnych lat: Black Eyed Peas – "Rock That Body"
  • Najlepszy Teledysk: Katseye – "Gnarly"
  • Najlepszy Występ Wokalny: Huntrix: Ejae, Audrey Nuna and Rei Ami – "Golden"
  • Najlepszy Piosenka Lata: BTS – "Swim"
  • Najlepszy Męski Artysta Pop: Justin Bieber
  • Najlepsza Damska Artystka Pop: Sabrina Carpenter
  • Przełomowy Artysta Pop: Katseye
  • Najlepszy Album Pop: Sabrina Carpenter – Man's Best Friend
  • Najlepszy Piosenka Pop: Huntrix: Ejae, Audrey Nuna and Rei Ami – "Golden"
  • Najlepszy Męski Artysta Country: Morgan Wallen
  • Najlepsza Damska Artystka Country: Ella Langley
  • Najlepszy Duet/Zespół Country: Zac Brown Band
  • Przełomowy Artysta Country: Sam Barber
  • Najlepszy Album Country: Megan Moroney – Cloud 9
  • Najlepsza Piosenka Country: Ella Langley – "Choosin' Texas"
  • Najlepszy Męski Artysta Hip-Hop: Kendrick Lamar
  • Najlepsza Damska Artystka Hip-Hop: Cardi B
  • Przełomowy Artysta Hip-Hop: Monaleo
  • Najlepszy Album Hip-Hop: Cardi B – Am I the Drama?
  • Najlepsza Piosenka Hip-Hop: Cardi B – "ErrTime"
  • Najlepszy Męski Artysta R&B: Bruno Mars
  • Najlepsza Damska Artystka R&B: SZA
  • Najlepszy Artysta R&B: Leon Thomas
  • Najlepszy Album R&B: Bruno Mars – The Romantic
  • Najlepsza Piosenka R&B: Bruno Mars – "I Just Might"
  • Najlepszy Męski Artysta Latynoski: Bad Bunny
  • Najlepsza Damska Artystka Latynoska: Shakira
  • Najlepszy Duet/Zespół Latynoski: Fuerza Regida
  • Przełomowy Artysta Latynoski: Kapo
  • Najlepszy Album Latynoski: Karol G – Tropicoqueta
  • Najlepsza Piosenka Latynoska: Bad Bunny – "Nuevayol"
  • Najlepszy Artysta Rockowy: Twenty One Pilots
  • Najlepszy Artysta Rockowy/Alternatywny: Sombr
  • Najlepszy Album Rockowy/Alternatywny: Sombr – I Barely Know Her
  • Najlepsza Piosenka Rockowa/Alternatywny: Sombr – "Back to Friends"
  • Najlepszy Artysta Muzyki Tanecznej/Elektronicznej: David Guetta
  • Najlepsza Ścieżka Dźwiękowa: KPop Demon Hunters
  • Najlepszy Męski Artysta K-Pop: BTS
  • Najlepsza Damska Artysta K-Pop: Twice
  • Najlepszy Artysta Afrobeats: Tyla
  • Najlepszy Artysta Americana/Folk: Noah Kahan

Zobacz również: Fryderyki 2026. Tłum gwiazd brylował na czerwonym dywanie. Kto się pojawił?

Quiz. Największe polskie przeboje lat 90. Jak dobrze pamiętasz te piosenki?
Pytanie 1 z 15
Który zespół wykonywał przebój „Długość dźwięku samotności”?
Roxie Węgiel Sopot Hit Festiwal
Radio ESKA Google News
American Music Awards 2026
Galeria zdjęć 17
nagrody