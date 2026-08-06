Aneta Zając zdradza tajniki swojej przemiany. Taka rutyna pomogła jej w metamorfozie

Współczesny świat mediów społecznościowych często bywa bezlitosny, ale w przypadku Anety Zając okazał się on platformą dla niezwykłego, pozytywnego wsparcia. Aktorka wielokrotnie podkreślała, jak cenne było dla niej każde słowo otuchy i każdy gest sympatii płynący od internautów. Dziś chętnie dzieli się swoimi doświadczeniami w walce o zdrowie i lepsze samopoczucie.

Aneta Zając przeszła metamorfozę. Jej przemiana wzbudziła podziw

Aneta Zając należy do najpopularniejszych aktorek serialowych w Polsce, przede wszystkim będąc dla widzów Marią z "Pierwszej miłości" - ta postać towarzyszy jej już od ponad dwóch dekad. Publiczność, która śledzi jej karierę od lat, mogła jednak obserwować ewolucję nie tylko jej kreacji na ekranie, ale także jej osobistego rozwoju. Aktorka wygrała pierwszą edycję programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami", a dzisiaj olśniewa swoją zjawiskową metamorfozą. Jak przyznaje, podzielenie się z internautami błyskawiczną przemianą i wrzucenie do sieci zdjęć w bikini było dla niej wyjątkowym momentem. Nie tylko otrzymała od obcych ludzi wsparcie, ale też sama mogła ich zmotywować.

"Publikując ten post ponad rok temu, to tak się zastanawiałam, że ja tak chyba troszeczkę potrzebowałam wsparcia w tej drodze, w której dopiero zaczęłam raczkować wtedy i otrzymałam mega wsparcie od ludzi. Okazało się też, że oni potrzebują wsparcia, więc wszyscy wspieraliśmy się nawzajem. Nadal dużo wiadomości dostaję na ten temat" - powiedziała.

Aktorka dba o dietę i ruch. Ma swoją rutynę

Aneta Zając wiele razy poruszała już temat liczenia kalorii, regularnych badań i aktywności fizycznej. Ostatnio swoją metamorfozę ponownie podsumowała w rozmowie z serwisem "Party.pl". Kluczem do sukcesu okazała się kompletna zmiana nawyków i wprowadzenie ścisłej rutyny, jeśli chodzi o dietę. Aktorka kilka razy w tygodniu - w zależności od natłoku zawodowych zobowiązań - stawia na sport, a do tego regularnie odwiedza lekarzy, by monitorować stan swojego zdrowia.

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Ulubione aktywności i słabość do słodyczy. Aneta Zając obserwuje samą siebie

We wspomnianej rozmowie aktorka odniosła się również do kwestii podjadania. Aneta Zając nie ukrywała w poprzednich wywiadach, że bardzo lubi słodycze, jednak dba o to, by nie przesadzić i nie doprowadzić do odreagowywania stresu poprzez ich jedzenie. Do tego wymieniła, jakie dokładnie dyscypliny sportu przypadły jej najbardziej do gustu.

"Staram się sama ze sobą dyskutować. Przede wszystkim zaczynam się obserwować pod tym kątem, jakiego rodzaju to jest podjadanie - czy to nie jest nerwowe, czy ja czymś się nie stresuję, bo jeśli czymś się stresuję i zacznę zajadać ten stres, to nie jest dobra opcja. Lepiej założyć buty i pójść sobie pobiegać w danym momencie" - wyznała.

"Są to aktywności, które sprawiają mi dużą przyjemność, czyli pilates na reformerach, łyżwy figurowe, bieganie, no i ćwiczenia na siłowni z trenerem, bo jednak o tę masę mięśniową trzeba dbać" - dodała.

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