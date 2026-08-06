Ważny termin cięcia tui. Jeśli go przegapisz, krzewy mogą marnieć

Zbliżający się termin pielęgnacji iglaków ma decydujący wpływ na ich zdrowie i zagęszczenie w przyszłym roku.

Sierpniowe strzyżenie nadaje roślinie odpowiednią formę, a także chroni ją przed rozwojem chorób grzybowych.

Prawidłowe przeprowadzenie tego zabiegu to gwarancja, że krzewy bezpiecznie przetrwają zbliżającą się zimę.

Zasady pielęgnacji tui. Dlaczego regularne cięcie jest niezbędne?

Żywopłoty z tui wymagają systematycznych zabiegów pielęgnacyjnych. Podstawą jest dostarczanie roślinie nawozów bogatych w fosfor, potas oraz azot. Składniki te odpowiadają za rozwój mocnego systemu korzeniowego, przyspieszają wzrost pędów i zwiększają ogólną odporność roślin na trudne warunki pogodowe. Równie istotne pozostaje regularne strzyżenie. Odpowiednio przeprowadzone cięcie pozwala nadać krzewom pożądany kształt, a wbrew powszechnym obawom, wcale nie powoduje ich nadmiernego przerzedzenia. Przeciwnie, pobudza iglaki do intensywnego i bujnego wzrostu. Taki zabieg pozwala również wyeliminować stare oraz zainfekowane gałązki, co drastycznie minimalizuje ryzyko wystąpienia groźnych infekcji grzybiczych. Jak podkreślają eksperci, niezwykle popularne odmiany takie jak Brabant, Aurescens czy Aureospicata, powinny być przycinane nawet kilkukrotnie w ciągu jednego sezonu.

Kiedy najlepiej przycinać tuje? Sierpień to ostateczny termin

Wielokrotne skracanie pędów w trakcie jednego sezonu ułatwia formowanie pokroju krzewu i hamuje rozwój patogenów. Specjaliści wskazują, że pierwsze strzyżenie należy zaplanować na wczesną wiosnę, gdy na gałązkach pojawiają się pąki, a wegetacja nie osiągnęła jeszcze szczytowego tempa. Drugim, kluczowym terminem na te prace ogrodowe jest sierpień. Część ekspertów radzi, aby zakończyć cięcie do połowy tego miesiąca, czyli do 15 sierpnia. Wykonanie zabiegu w tym czasie jest wręcz obowiązkowe dla osób, które zaniedbały wiosenną pielęgnację. Ogrodnicy przypominają o nadawaniu krzewom formy trapezu, co gwarantuje równomierny dostęp promieni słonecznych do wszystkich części rośliny. Należy bezwzględnie usunąć martwe fragmenty pozbawione pąków. To także dobry moment na skrócenie wierzchołków, co skutecznie stymuluje rozrastanie się tui na szerokość.

Z realizacją tych prac nie należy zbytnio zwlekać. Jesienne skracanie tui może przynieść roślinie katastrofalne skutki. Jeśli pędy nie zdążą stwardnieć i zdrewnieć przed nadejściem pierwszych mrozów, cały krzew wejdzie w zimę całkowicie bezbronny wobec niskich temperatur. W skrajnych przypadkach takie opóźnienie doprowadzi do całkowitego obumarcia tui.