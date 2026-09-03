Od boiska po Internet. Jak dziś zadbać o bezpieczeństwo dziecka?

PKO Dziecko to nowość od PKO Ubezpieczenia – ochrona dla dzieci i młodzieży do 26. roku życia w razie nieszczęśliwego wypadku wraz z pomocą assistance. Ubezpieczenie zapewnia nie tylko wypłatę pieniędzy, ale także m.in. pomoc medyczną i rehabilitacyjną, transport medyczny, a także korepetycje, które pomogą dziecku nadrobić szkolne zaległości po wypadku.

Nie wszystkie trudne sytuacje widać na pierwszy rzut oka. Dziecko może mierzyć się z hejtem czy zaburzeniami odżywiania, dlatego ubezpieczenie w trudnych sytuacjach zapewnia także wsparcie psychologiczne nawet do 6000 zł, a rodzicom daje możliwość skorzystania z konsultacji prawnej. Dzięki temu PKO Dziecko odpowiada nie tylko na konsekwencje fizycznych urazów, ale szerzej na potrzeby dzieci, młodzieży i ich rodzin.

Dziś nie wystarczy już tylko kask rowerowy, czy ochraniacze na treningu, aby zadbać o bezpieczeństwo dzieci. Najmłodsi funkcjonują jednocześnie w świecie aktywności związanych np. ze szkołą, sportowymi zajęciami pozalekcyjnymi, ale także dużo czasu spędzają online. To sprawia, że bezpieczeństwo dzieci nabiera dziś znacznie szerszego wymiaru – nie dotyczy już wyłącznie ochrony na wypadek urazu, ale także dobrostanu psychicznego. Czy możemy przygotować się na sytuacje, które mogą wpłynąć zarówno na fizyczne, jak i psychiczne zdrowie naszych dzieci?

Autor: PKO BP/ Materiały prasowe

Odpowiedzią na te potrzeby jest PKO Dziecko – ubezpieczenie dla dzieci i młodzieży do 26. roku życia, które zapewnia ochronę 24/7 od następstw nieszczęśliwych wypadków. W razie urazu oferuje zarówno wsparcie finansowe, jak i pomoc w powrocie do zdrowia, szkoły, aktywności i codziennego życia – dzięki czemu w trudnej sytuacji rodzic może się skupić przede wszystkim na dziecku, a koordynacją potrzebnej pomocy zajmie się ubezpieczyciel. Do wyboru są dwa pakiety: Mocny oraz Supermocny, w których składka wynosi 9 zł i 15 zł miesięcznie. PKO Dziecko mogą kupić rodzice lub opiekunowie prawni, którzy są klientami PKO Banku Polskiego. Ubezpieczenie jest dostępne w oddziale i agencji banku oraz online - przez aplikację mobilną lub serwis internetowy.

Bezpieczeństwo dziecka zaczyna się dużo wcześniej niż w momencie, w którym wydarzy się coś niepokojącego. Dotyczy to także świata cyfrowego, w którym dzieci spędzają dziś coraz więcej czasu. Ważne jest, żeby od najmłodszych lat rozwijać w dziecku umiejętność rozpoznawania ryzyka, radzenia sobie z emocjami, stawiania granic i proszenia o pomoc. Jednocześnie nie jesteśmy w stanie przygotować dziecka na każdą sytuację. Dlatego obok rozmowy i budowania tych umiejętności potrzebujemy dobrych rozwiązań, które zapewniają dziecku i rodzicom realne wsparcie, kiedy pojawia się problem – mówi Bolesław Michalski, założyciel OpSec4Kids.

Właśnie dlatego wsparcie z polisy PKO Dziecko nie kończy się na wypłacie świadczenia, ale towarzyszy dziecku także w powrocie do zdrowia - szkoły, aktywności i codziennego życia. Po urazie dziecko może skorzystać m.in. z konsultacji lekarskich, badań, transportu medycznego, rehabilitacji czy sprzętu rehabilitacyjnego, a także z korepetycji, które pomogą nadrobić szkolne zaległości.

Autor: PKO BP/ Materiały prasowe

Nie tylko stłuczone kolano

Niektóre trudne sytuacje nie zostawiają śladu, który widać na pierwszy rzut oka. A przecież dziecko może zmagać się z hejtem w sieci, trudnymi emocjami po nagłej chorobie czy zaburzeniami odżywiania. Dlatego bezpieczeństwo to również troska o dobrostan psychiczny dzieci i młodzieży. PKO Dziecko zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia psychologicznego w takich sytuacjach, a po hejcie w internecie, rodzice mogą również skorzystać z telefonicznej konsultacji prawnej.

Nie chodzi o to, żeby Internet przedstawiać jako zagrożenie i odbierać dzieciom do niego dostęp. Internet jest dzisiaj naturalną częścią ich świata. Dlatego zamiast jedynie ograniczać dostęp, ważne jest budowanie relacji, w której młody człowiek wie, że jeśli wydarzy się coś trudnego, może o tym powiedzieć i otrzymać realną pomoc. W takiej sytuacji rodzic powinien mieć możliwość szybkiego kontaktu ze specjalistą., a to właśnie zapewnia nasze ubezpieczenie – mówi Ewa Kapacka, Dyrektor Biura Marketingu i PR z PKO Ubezpieczenia.

Temat dobrostanu cyfrowego porusza Bolesław Michalski w podcaście Przemysława Górczyka. Rozmówcy przyglądają się codziennym cyfrowym nawykom młodych ludzi, wpływowi Internetu

i mediów społecznościowych na ich samopoczucie oraz zdrowie psychiczne, a także zjawisku hejtuoraz roli rodziców w świecie, w którym coraz więcej relacji i doświadczeń przenosi się do sieci.

Rozmowa jest uzupełnieniem raportu PKO Ubezpieczenia o dobrostanie cyfrowym Polaków opublikowanym w czerwcu br., który przygląda się temu, jak technologia zmienia nasze codzienne nawyki i jak szukamy własnej równowagi w świecie, w którym coraz trudniej odłączyć się od ekranu.

Podcast z udziałem Bolesława Michalskiego: Link

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