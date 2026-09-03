Jesienny trik na darmowe sadzonki hortensji. Utnij i ukorzeń, by zachwycić ogród

Jesień to doskonały czas na rozmnażanie hortensji i przygotowanie ogrodu na spektakularne kwitnienie w przyszłości.

Odkryj prosty trik z cięciem pędów, by łatwo pozyskać nowe sadzonki hortensji.

Sprawdź, jak zapewnić młodym roślinom idealne warunki zimowania oraz kiedy przenieść je do gruntu.

Jak rozmnożyć hortensje jesienią? Sposób na darmowe sadzonki

Jesień to wbrew pozorom najlepszy moment, aby za darmo powiększyć swoją kolekcję hortensji. Wielu miłośników ogrodnictwa chętnie wykorzystuje ten czas na pozyskiwanie nowych roślin, zwłaszcza poprzez sadzonki zdrewniałe lub odkłady. O tej porze roku krzewy przechodzą w stan spoczynku, co znacznie ułatwia ukorzenianie bez zbędnego stresu dla roślin. Dzięki temu w kolejnym sezonie będziemy mogli cieszyć się ogrodem pełnym bujnych kwiatów. Aby rozmnażanie zakończyło się sukcesem, wystarczy trzymać się kilku prostych kroków, dzięki którym młode pędy szybko się ukorzenią i zachwycą nas kwitnieniem.

Quiz o hortensjach. Sprawdź, czy wiesz o tych kwiatach wszystko, czy jednak musisz pójść na korepetycje z ogrodnictwa Pytanie 1 z 10 Zaczynamy od czegoś łatwego. Hydrangea macrophylla to inaczej: hortensja bukietowa hortensja ogrodowa hortensja pnąca Następne pytanie

Rozmnażanie hortensji krok po kroku. Utnij w tym miejscu

Aby uzyskać zdrowe sadzonki hortensji późnym latem lub jesienią, należy odpowiednio naciąć gałązki hortensji. Wybieraj pędy pozbawione kwiatów, posiadające co najmniej cztery węzły – to właśnie z nich będą wyrastać liście. Cięcie wykonaj tuż pod najniższym węzłem i pozbądź się ewentualnych dolnych liści. Następnie zamocz końcówkę w ukorzeniaczu, umieść ją w doniczce wypełnionej ziemią, lekko ugnieć i obficie podlej. Gotową sadzonkę przykryj plastikowym woreczkiem, by utrzymać odpowiednią wilgotność. Ważne, by folia nie stykała się z liśćmi, gdyż może to doprowadzić do ich gnicia. Pozostaw roślinę pod przykryciem na około półtora miesiąca, pamiętając o regularnym nawadnianiu. Gdy korzenie odpowiednio się wykształcą, sadzonka będzie gotowa do przesadzenia. Wraz z nadejściem wiosny warto wspomóc młode krzewy odpowiednimi nawozami.

Zimowanie młodych sadzonek hortensji przed wiosną

Młode sadzonki hortensji wymagają odpowiedniego zabezpieczenia przed zimą. Idealne miejsce powinno być chłodne, ale mrozoodporne, gdzie temperatura oscyluje wokół 0-10°C, a dostęp do światła jest umiarkowany. Sprawdzą się do tego nieogrzewane szklarnie, jasne piwnice, garaże, chłodne werandy czy tunele foliowe. Ważne jest, aby ziemia była lekko wilgotna, jednak nadmiar wody może spowodować gnicie rośliny. Zazwyczaj wystarczy podlanie raz na kilka tygodni. W czasie zimy powoli rozwinie się system korzeniowy. Gdy ustąpią przymrozki, a hortensje zaczną wypuszczać świeże pędy, można rozpocząć ich hartowanie. Po tym procesie, wiosną, są one gotowe do wysadzenia w stałym miejscu w ogrodzie lub umieszczenia w większych donicach.