Bedoes wytatuował sobie głowę. Wybrał religijny motyw

Nowy tatuaż na głowie Bedoesa

Do sieci trafiły nowe zdjęcia 28-letniego Bedoesa. Skórę na całkowicie wygolonej czaszce rapera zdobi teraz szczegółowo odwzorowany różaniec. Dzieło artysty z Los Angeles charakteryzuje się precyzyjnym poprowadzeniem paciorków dookoła głowy, natomiast bezpośrednio nad czołem muzyka wyryto słowa: "Aniele Boży, Stróżu Mój".

Internauci reagują na religijne symbole Bedoesa

Publikacja na profilu twórcy wzorów błyskawicznie wywołała ogromne poruszenie wśród obserwujących. W zaledwie kilka godzin zgromadzono tam setki opinii, z których zdecydowana większość wyrażała szczery podziw. Komentujący nie potraktowali nowych wzorów wyłącznie w kategoriach modnego dodatku do wizerunku gwiazdora, ale przede wszystkim dostrzegli w nich autentyczne i odważne zamanifestowanie wyznawanych przez niego wartości.

Pasuje na maksa;

Piękne, @bedoes2115 niesamowite świadectwo wiary, szczególnie, że poparte czynami👏;

Dzieło sztuki Panie;

Ale piękne

- komentowali zachwyceni sympatycy Bedoesa w serwisie Instagram.

Bedoes 2115 zaangażowany w zbiórkę Łatwoganga

Decyzja o ozdobieniu ciała zbiegła się w czasie z potężną inicjatywą dobroczynną, zorganizowaną przez youtubera Łatwoganga. Przez dziewięć dni trwała nieprzerwana relacja internetowa, której głównym założeniem było gromadzenie funduszy dla Fundacji Cancer Fighters na pomoc najmłodszym pacjentom onkologicznym. Tłem muzycznym dla całego wydarzenia stała się piosenka "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)", stworzona przez rapera wspólnie z jedenastoletnią Mają Mecan, walczącą z nawrotem nowotworu. Wspólny wysiłek widzów oraz przedsiębiorców przyniósł oszałamiającą kwotę przekraczającą 282 miliony złotych. Wiele sław na znak wsparcia goliło głowy lub decydowało się na trwałe rysunki na skórze. U muzyka początkowo pojawił się niewielki symbol "JR" pod okiem, do którego chwilę później dołączył imponujący religijny motyw na szczycie głowy.

Borys Przybylski i jego stosunek do wiary

W trakcie wspomnianej transmisji internetowej artysta wielokrotnie dawał dowody swojego przywiązania do religii. Wyszedł on z inicjatywą, aby wielki finał zbiórki pieniędzy wyznaczyć punktualnie na godzinę 21:37, upamiętniającą moment odejścia papieża Jana Pawła II.

Jedną rzeczą, jaka łączy nasz kraj, jest godzina 21:37. Niektórzy z niej żartują, a dla mnie to jest bardzo ważna godzina (...) Pamiętam, jak jechałem z mamą zapalić znicz na ulicę Jana Pawła II w Bydgoszczy

- wyznał raper przed tysiącami widzów. Pełną dokumentację wizualną najnowszych zmian w wyglądzie muzyka można obejrzeć w przygotowanym zestawieniu zdjęć.