Koniec wielkiej akcji Łatwoganga. Wiemy, ile milionów zebrał youtuber dla chorych dzieci. Na koniec wspomniał o Litewce

Koniec streamu Łatwoganga. Ile zebrał youtuber dla chorych dzieci?

To wydarzenie bez wątpienia zapisze się w historii. Zwykła, charytatywna transmisja na żywo, zainicjowana przez Łatwoganga, przeistoczyła się w jedną z największych krajowych zbiórek, wywołując przy tym ogromne emocje. Pierwotny, dość skromny cel finansowy – opiewający na kilkaset tysięcy złotych – szybko okazał się zaledwie początkiem. Internauci błyskawicznie włączyli się w pomoc dzieciom chorym na raka, a kwota na liczniku zaczęła rosnąć w nieprawdopodobnym tempie, zamieniając setki tysięcy w miliony, a następnie w dziesiątki milionów złotych.

Z czasem wielodniowy stream stał się prawdziwym, internetowym widowiskiem. W studiu u Łatwoganga zaczęli pojawiać się znani goście: gwiazdy internetu, sportowcy, inni influencerzy, a także same dzieci zmagające się z chorobą nowotworową. Widzowie byli świadkami wzruszających momentów, spontanicznych akcji, a nawet golenia głów na żywo. Każdy kolejny dzień transmisji przynosił nowe niespodzianki i kolejne rekordy na koncie zbiórki.

Zaledwie dzień przed planowanym zakończeniem akcji organizator wydarzenia zadeklarował chęć zebrania 100 milionów złotych. Jednak w dniu finału poprzeczka powędrowała jeszcze wyżej – do 200 milionów! Internauci nie zwalniali tempa, wpłacając kolejne środki, co pozwoliło na osiąganie kolejnych, historycznych progów. 26 kwietnia, gdy transmisja dobiegła końca, Łatwogang wraz ze swoją ekipą mogli świętować niesamowity sukces. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu udało się zebrać zawrotną kwotę 250 milionów złotych.

Co ciekawe, w pewnym momencie zbiórki doszło do technicznego błędu – licznik wskazał zero. Na szczęście awaria została szybko usunięta, a na ekranie ponownie pojawiła się prawidłowa, gigantyczna suma. Warto zaznaczyć, że to nie koniec akcji – wciąż można dokonywać wpłat, a przed nami jeszcze emocjonujące licytacje przedmiotów podarowanych przez osoby publiczne.

Łatwogang i Bedoes wspominają Łukasza Litewkę. Wzruszający moment podczas zbiórki

Podczas trwania rekordowej zbiórki nie zabrakło również niezwykle wzruszających chwil. Łatwogang postanowił w wyjątkowy sposób uhonorować pamięć zmarłego Łukasza Litewki. Youtuber zadedykował społecznikowi część zebranych środków, przypominając widzom o jego wielkim zaangażowaniu w pomoc osobom potrzebującym. W dniu finału postać Litewki została raz jeszcze przywołana – tym razem przez rapera Bedoesa.

Znany muzyk podkreślił, jak niesprawiedliwe było odejście Łukasza Litewki. Bedoes wyraził również przekonanie, że zmarły polityk i oddany społecznik z pewnością obserwuje z góry to niesamowite, charytatywne wydarzenie, ciesząc się z jego ogromnego sukcesu.

