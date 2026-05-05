Z tym równaniem nie radzi sobie 85% osób. Wiesz, ile wynosi x w równaniu: 4+6×2−10:5×x=10?

Regularne ćwiczenia umysłowe, takie jak łamigłówki matematyczne, są kluczowe dla zachowania sprawności mózgu na długie lata.

Łamigłówki wzmacniają połączenia nerwowe i poprawiają koncentrację, działając jak inwestycja w długowieczność poznawczą.

Zmierz się z równaniem: 4+6×2−10:5×x=10 i sprawdź, czy potrafisz obliczyć "x" bez kalkulatora!

Odkryj rozwiązanie i przekonaj się, jak proste ćwiczenia mogą poprawić twoje zdolności logiczne i pamięć!

Regularne angażowanie się w zadania wymagające wysiłku intelektualnego wspiera tworzenie nowych połączeń nerwowych i wzmacnia już istniejące. Dzięki temu umysł staje się bardziej elastyczny, szybciej przetwarza informacje i lepiej radzi sobie z rozwiązywaniem problemów. To inwestycja w długowieczność poznawczą, która może przełożyć się na lepszą jakość życia w przyszłości. Brak takiej stymulacji może prowadzić do stopniowego osłabienia funkcji poznawczych, zwłaszcza wraz z wiekiem.

Jednym z najskuteczniejszych sposobów treningu mózgu są łamigłówki matematyczne. Zmuszają one do analizy, planowania i poszukiwania rozwiązań, często wymagając nieszablonowego myślenia. Regularne rozwiązywanie takich zadań nie tylko rozwija umiejętności logiczne, ale także poprawia koncentrację i cierpliwość. Co ważne, wcale nie musisz być matematycznym geniuszem, aby wykonywać te ćwiczenia! Łamigłówki można dopasować do różnych poziomów zaawansowania, dzięki czemu są dostępne zarówno dla początkujących, jak i bardziej doświadczonych osób. Wiecie już, ile wynosi x w równaniu 4+6×2−10:5×x=10? Jeśli nie, poniżej znajdziecie rozwiązanie krok po kroku.

Ile wynosi x w równaniu 4+6×2−10:5×x=10? - rozwiązanie krok po kroku

1. Najpierw wykonujemy działania zgodnie z kolejnością (mnożenie i dzielenie przed dodawaniem i odejmowaniem):

6⋅2=12

10:5=2

2. Podstawiamy do równania:

4+12−2x=10

3. Teraz upraszczamy:

16−2x=10

4. Odejmujemy 16 od obu stron:

−2x=10−16 −2x=−6

5. Dzielimy przez −2:

x=3

Odpowiedź: x=3

Udało wam się poprawnie obliczyć wartość x? Jeśli tak, należą wam się brawa.