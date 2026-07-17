Nielegalne zwolnienia lekarskie w Szczecinie. Akt oskarżenia dla lekarza i jego asystenta

Śledztwo w sprawie korupcji w szczecińskim gabinecie

Postępowanie przygotowawcze w tej sprawie realizowali funkcjonariusze Wydziału do spraw Walki z Korupcją z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Czynności były prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Szczecin-Śródmieście. Dzięki działaniom operacyjnym oraz procesowym policjanci ujawnili mechanizm działania oskarżonych i zgromadzili dowody pozwalające na skierowanie sprawy na drogę sądową. Skrupulatna praca mundurowych umożliwiła dokładne opisanie procederu, który trwał przez wiele miesięcy.

Asystent wystawiał zwolnienia pod nieobecność lekarza

Z ustaleń śledczych wynika, że 71-letni lekarz zatrudnił 43-latka i wspólnie z nim stworzył system pozwalający na funkcjonowanie gabinetu podczas nieobecności medyka. Gdy lekarz wyjeżdżał na wakacje lub inne wyjazdy, asystent za jego wiedzą przyjmował pacjentów w prywatnej placówce. Mężczyzna pobierał od nich opłaty w gotówce i wystawiał w systemie elektronicznym zwolnienia lekarskie, posługując się danymi lekarza. Cały proces odbywał się za pełną zgodą właściciela gabinetu.

Brak uprawnień medycznych i setki przesłuchanych świadków

Mimo braku uprawnień do wykonywania zawodu medycznego 43-letni asystent samodzielnie przeprowadzał wywiady z pacjentami. Według ustaleń policji oceniał on stan zdrowia osób zgłaszających się do gabinetu i kwalifikował je do otrzymania zwolnień lekarskich. W toku śledztwa funkcjonariusze przesłuchali 225 osób, z których 145 miało uzyskać dokumentację medyczną w sposób niezgodny z prawem. Zgromadzony materiał stał się podstawą do przedstawienia obu mężczyznom zarzutów.

Finał sprawy przed sądem w Szczecinie

Skuteczna współpraca organów ścigania i prokuratury doprowadziła do zabezpieczenia materiału dowodowego niezbędnego do zakończenia śledztwa. Policjanci z wydziału antykorupcyjnego udokumentowali wielomiesięczną działalność oskarżonych mieszkańców Szczecina. Akt oskarżenia w tej sprawie trafił już do organów sprawiedliwości. O winie oraz ostatecznym wymiarze kary dla obu mężczyzn rozstrzygnie sąd w trakcie zbliżającego się procesu.

Źródło: Policja.pl