Interwencja policji w Oleśnicy. Uratowali życie nieprzytomnego mężczyzny

Reakcja świadka na samochód w rowie

17 lipca 2026 roku jeden z kierowców zauważył pojazd znajdujący się poza jezdnią. Samochód stał w tym miejscu od dłuższego czasu, jednak dopiero po kilku godzinach przejeżdżający świadek zdecydował się podejść do auta i sprawdzić sytuację. Wewnątrz zauważył **nieprzytomnego mężczyznę**, z którym nie mógł nawiązać żadnego kontaktu. Ponieważ próby otwarcia drzwi zakończyły się niepowodzeniem, świadek natychmiast zadzwonił pod numer alarmowy 112.

Policjanci z Oleśnicy wybili szybę w aucie

Na miejsce zdarzenia skierowano patrol ruchu drogowego. Funkcjonariusze stwierdzili realne zagrożenie dla życia mężczyzny i z powodu braku możliwości otwarcia drzwi zdecydowali o **wybiciu szyby**. Po dostaniu się do środka policjanci sprawdzili funkcje życiowe poszkodowanego i przystąpili do udzielania mu pomocy. Niedługo później na miejscu pojawił się zespół ratownictwa medycznego, który przejął opiekę nad mężczyzną od policjantów oraz strażaków.

Wysoka temperatura zagrożeniem dla poszkodowanego

Z ustaleń wynika, że mężczyzna mógł przebywać w pojeździe przez wiele godzin. Dodatkowym niebezpieczeństwem dla jego zdrowia była wysoka temperatura panująca na zewnątrz oraz ograniczony dostęp do powietrza wewnątrz auta. Służby podkreślają, że każda minuta zwłoki mogła mieć bardzo poważne skutki. Policja apeluje do wszystkich uczestników ruchu o czujność i reagowanie na podejrzane sytuacje, ponieważ jeden telefon może uratować czyjeś życie.

Źródło: Policja.pl