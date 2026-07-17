Zatrzymanie na Dworcu Zachodnim w Warszawie. 27-latek podejrzany o ataki trafił do aresztu

Ataki na Dworcu Zachodnim w Warszawie

Do zdarzeń z udziałem podejrzanego mężczyzny doszło 10 i 11 lipca 2026 roku na terenie warszawskiego Dworca Zachodniego. Poszkodowanymi w tych sprawach zostali 40-letnia obywatelka Białorusi oraz 52-letni mężczyzna. Wyjaśnianiem okoliczności tych incydentów zajęli się funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komisariatu Kolejowego Policji w Warszawie. W działaniach operacyjnych wspierali ich policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu Komendy Rejonowej Policji Warszawa III.

Zatrzymanie 27-latka na Dworcu Centralnym

Dzięki podjętym czynnościom funkcjonariusze szybko ustalili tożsamość osoby podejrzewanej o te czyny. Do zatrzymania 27-latka doszło 14 lipca 2026 roku na terenie Dworca PKP Warszawa Centralna. Mundurowi ustalili, że mężczyzna był w przeszłości wielokrotnie notowany przez policję. Jego wcześniejsze konflikty z prawem dotyczyły przestępstw narkotykowych oraz czynów skierowanych przeciwko życiu i mieniu.

Zarzuty i tymczasowy areszt dla podejrzanego

Po zgromadzeniu materiału dowodowego w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Ochota zatrzymany usłyszał łącznie trzy zarzuty. Dwa z nich dotyczą naruszenia nietykalności cielesnej, natomiast trzeci odnosi się do naruszenia czynności narządu ciała. Prokurator prowadzący sprawę wystąpił do sądu z wnioskiem o zastosowanie środka zapobiegawczego. Sąd uwzględnił ten wniosek i zdecydował, że 27-letni mężczyzna zostanie tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy.

Źródło: Policja.pl