Borys Szyc i Justyna Szyc-Nagłowska zaskoczyli strojami na włoskim weselu. Ubrali się od stóp do głów na czarno!

Borys Szyc i Justyna Szyc-Nagłowska na weselu we Włoszech w czarnych strojach

Czarny kolor na weselu przez wielu gości jest unikany, gdyż wciąż silnie kojarzy się ze smutkiem i żałobą. Jednak Borys Szyc oraz Justyna Szyc-Nagłowska pokazali, że warto przełamywać utarte schematy modowe. Para udostępniła w internecie zdjęcia z romantycznej uroczystości ślubnej w słonecznych Włoszech. To nie zachwycające widoki, doskonała aura czy wystawny bankiet przyciągnęły największą uwagę, lecz właśnie ich kreacje.

Oboje zdecydowali się na całkowitą czerń. Borys Szyc założył tradycyjne ciemne spodnie od garnituru, czarną koszulę z krótkim rękawem oraz obuwie w tym samym kolorze. Z kolei Justyna Szyc-Nagłowska zaprezentowała się w oszałamiającej, czarnej sukni projektu duetu Paprocki i Brzozowski. Minimalistyczna kreacja robiła duże wrażenie. Fason świetnie podkreślał szczupłą sylwetkę żony aktora, a połyskujące cekiny dodawały uroku. Subtelny tiul z pewnością zapewniał komfort w ciepły dzień, delikatnie osłaniając nogi, dzięki czemu suknia zyskała odpowiedni na letnie wesele, nieco bardziej zabudowany charakter.

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Taki ubiór na ślub wciąż dla wielu jest niecodzienny. Przez dekady utarło się przekonanie, że ciemne barwy nie współgrają z wesołym charakterem wesela i są zarezerwowane na zgoła odmienne okoliczności. W tym konkretnym przypadku czarne kreacje były jednak wymogiem, co potwierdza nagranie opublikowane przez nowożeńców - wszyscy zgromadzeni goście, z wyjątkiem małych dziewczynek, postawili na czerń.

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Małżonkowie prezentowali się bardzo harmonijnie, a malownicze włoskie tło dodatkowo potęgowało urok opublikowanych fotografii. Zdjęcia momentalnie zdobyły zainteresowanie użytkowników sieci, którzy żywo komentowali wygląd zakochanych. Mimo kontrowersyjnego koloru, odbiór był bardzo pozytywny!

"Ale para!", "Och, nie wiem już czy można być bardziej", "Świetnie i pięknie wyglądacie! I włos rozwiany!! Więcej takich pięknych zdjęć!", "Wygladacie obłędnie! Super stylowki", "Piękni" - czytamy.

Jakie jest wasze zdanie na ten temat?

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