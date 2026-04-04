Beata Kozidrak otwarcie o walce z nowotworem. Te słowa do pielęgniarek wyciskają łzy

W ostatnich miesiącach 2024 roku Beata Kozidrak niespodziewanie zniknęła z przestrzeni publicznej, anulując wszystkie zaplanowane występy. Przez dłuższy czas powody tej nagłej zawodowej przerwy pozostawały tajemnicą. Dopiero po upływie kilku miesięcy słynna wokalistka wyznała publicznie, że musiała stoczyć bój z chorobą nowotworową.

Trafiłam do szpitala. Diagnoza była szybka. Była to choroba nowotworowa. Nie boję się tego powiedzieć, bo chciałabym również, żeby to zabrzmiało optymistycznie, że czasami nie zdajemy sobie z tego sprawy, że choroby nowotworowe można leczyć i poddać się procesowi leczenia.

Sonda Kogo lubisz bardziej: Rodowicz czy Kozidrak? Rodowicz Kozidrak Obie panie lubię tak samo Nie jestem fanem żadnej z tych pań

Takie słowa artystka wypowiedziała na łamach portalu Plejada kilka miesięcy temu. Obecnie gwiazda polskiej estrady ponownie koncertuje i spotyka się z fanami. W trakcie jednego z niedawnych wydarzeń muzycznych towarzyszył jej Piotr Wojtasik, reprezentujący redakcję programu "Dzień Dobry TVN". W internecie udostępniono krótki zwiastun ich spotkania.

Liderka Bajmu dziękuje pielęgniarkom za wsparcie w chorobie

Fragmenty wywiadu z wokalistką trafiły na oficjalne profile społecznościowe porannego formatu "Dzień Dobry TVN". Udostępnione wideo zdradza nie tylko kulisy dziennikarskiej rozmowy, ale prezentuje również poruszający moment z samego koncertu, w trakcie którego piosenkarka skierowała wyjątkowe słowa do personelu medycznego pomagającego jej w najtrudniejszych chwilach.

Te moje cudowne pielęgniarki, strasznie was kocham. Strasznie mnie wspierały. Mówiły: "Beata, też chorowałam - na to, na tamto". Rozmawiałyśmy, dodawałyśmy sobie sił. To jest coś niebywale fantastycznego. Z całego serca wam dziękuję i nigdy wam tego nie zapomnę

Takie wzruszające podziękowania popłynęły bezpośrednio ze sceny, budząc ogromny aplauz zgromadzonej publiczności.

Beata Kozidrak o pobycie na hematoonkologii. Wokalistka wyznaje prawdę o lęku

W trakcie wywiadu przeprowadzonego przez Piotra Wojtasika gwiazda została poproszona o refleksję na temat procesu leczenia na oddziale hematoonkologii. Reporter zaznaczył w pytaniu, że społeczeństwo często postrzega tego typu szpitalne przestrzenie przez pryzmat stereotypów.

Wszystko działo się na oddziale hematoonkologicznym, ale czy ty tak trochę nie miałaś, myśląc, że hematoonkologia to białaczka? Okazuje się, że to jest spektrum chorób. Ten oddział wygląda zupełnie inaczej.

Takie spostrzeżenie przedstawił dziennikarz w trakcie wywiadu. Sama artystka stanowczo unikała jednak wdawania się w medyczne detale swojej diagnozy. Zamiast tego skoncentrowała się na opisaniu trudnych emocji i stanów psychicznych, z jakimi na co dzień zmagają się pacjenci onkologiczni.

W naszej rozmowie nie chodzi o to, żebym mówiła wam o szczegółach, ale o tego typu chorobach dowiedziałam się w momencie, kiedy zdałam sobie z nich sprawę. Nie mając żadnej wiedzy, tak jak wy, kochani. Mówi się choroba nowotworowa i jest wielki lęk.

Tym szczerym wyznaniem podsumowała swoje odczucia wokalistka. Pełen materiał z poruszającej rozmowy z piosenkarką zostanie zaprezentowany widzom podczas sobotniej emisji śniadaniowego pasma "Dzień Dobry TVN".