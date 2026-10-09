Baron nie krył emocji w "The Voice of Poland". Jej głos przypomniał mu o synu

Spis treści
- Wzruszenie Barona w "The Voice of Poland". Głos Zuzanny Łukawskiej przywołał wspomnienia
- Baron o występie w "The Voice of Poland": "Jakbyś śpiewała kołysankę mojemu Leosiowi"
- Kuba Badach w "The Voice of Poland" o słowach Barona: "Podryw na synka"
- Finał "The Voice of Poland" – specjalna aukcja Fundacji TVP
Wzruszenie Barona w "The Voice of Poland". Głos Zuzanny Łukawskiej przywołał wspomnienia
Temperatura w programie "The Voice of Poland" rośnie, a walka o ostatnie wolne miejsca w ekipach jurorów staje się niezwykle zacięta. W nadchodzącym odcinku widzowie zobaczą wyjątkowo przejmujący moment, kiedy wokalny popis Zuzanny Łukawskiej skłonił Barona do niezwykle szczerych słów.
Młoda piosenkarka zaprezentowała utwór "Have I Told You Lately" w tak ujmujący sposób, że przekonała do siebie wszystkich trenerów. Jej umiejętności zostały docenione przez Edytę Bartosiewicz, Michała Szpaka, Kubę Badacha oraz zespół Tomson i Baron. To właśnie Baron zareagował na to wykonanie z największym ładunkiem emocjonalnym.
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Baron o występie w "The Voice of Poland": "Jakbyś śpiewała kołysankę mojemu Leosiowi"
Wyszło na jaw, że łagodny głos Zuzanny wywołał u Barona bardzo intymne wspomnienia, ściśle powiązane z jego dzieckiem. Znany gitarzysta był wyraźnie poruszony i zdecydował się opowiedzieć o swoich wrażeniach przed kamerami.
Jak zaczęłaś śpiewać w taki piękny, urokliwy, delikatny sposób, to poczułem, jakbyś śpiewała kołysankę do snu mojemu Leosiowi. I mnie to tak rozczuliło – przyznał wzruszony trener.
Dodał również, że wciąż ma w pamięci pierwsze dźwięki piosenki, kiedy śpiewała tak cicho i łagodnie, jakby starała się nie zbudzić jego syna. Zaznaczył, że bardzo go to poruszyło i podziękował uczestniczce za te emocje.
Kuba Badach w "The Voice of Poland" o słowach Barona: "Podryw na synka"
Szczera wypowiedź jurora spotkała się z błyskawiczną reakcją Kuby Badacha, który momentalnie zmienił charakter sytuacji w dowcip. W charakterystyczny dla siebie sposób odniósł się do argumentów, jakich użyli Tomson i Baron, aby przyciągnąć uczestniczkę do swojego zespołu.
Powiem Ci, że to był jeden z lepszych tekstów na podryw, jakie słyszałem – rzucił żartobliwie wokalista w stronę swojego sąsiada z jurorskiej ławy.
Baron nie pozostał mu dłużny.
Podryw "na synka" – podsumował ze śmiechem artysta.
Przed widzami ostatnie "Przesłuchania w ciemno" w 17. odsłonie show. Dla początkujących piosenkarzy to już finałowa okazja na dostanie się do programu. Decyzję Zuzanny Łukawskiej odnośnie do wyboru drużyny poznamy w najbliższą sobotę 10 października.
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Finał "The Voice of Poland" – specjalna aukcja Fundacji TVP
Wystartowała charytatywna licytacja Fundacji TVP, w ramach której można wygrać zaproszenie na wielki finał "The Voice of Poland"!
- Data: sobota, 5 grudnia 2026 r.
- Miejsce wydarzenia: główna siedziba Telewizji Polskiej zlokalizowana przy ul. Woronicza w Warszawie
- Co można wylicytować: dwuosobowe zaproszenie na decydujący odcinek "The Voice of Poland"
Dokładne informacje dla zwycięzcy, takie jak czas przyjazdu oraz procedury wejścia do budynków TVP, będą ustalane indywidualnie z triumfatorem licytacji. Cała zebrana kwota zasili konto Fundacji TVP, wspierając jej działania statutowe.
Sprawdź więcej fotografii. "The Voice of Poland": 7. i 8. odcinek. Co się wydarzyło? Kto zachwycił trenerów? Zobacz zdjęcia!