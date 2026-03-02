Astronomiczne wydatki w "Tańcu z Gwiazdami". Kwota za same stroje zwala z nóg

Uczestnicy i oglądalność 18. edycji Tańca z Gwiazdami

Polska edycja formatu zadebiutowała na antenie już dwie dekady temu. Mimo upływu lat i licznych modyfikacji wprowadzanych przez producentów, show wciąż cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem widzów. Niedzielne zmagania gwiazd na parkiecie śledzi regularnie ogromna widownia, oscylująca w ostatnich sezonach w granicach od 1,7 do nawet 2 milionów osób.

Aby utrzymać tak wysokie wyniki, stacja dwoi się i troi, by zapewnić publiczności rozrywkę na najwyższym poziomie. W minioną niedzielę wystartowała osiemnasta odsłona "Dancing With The Stars", w której udział bierze plejada znanych nazwisk. Na parkiecie oglądamy m.in. Magdalenę Boczarską, Sebastiana Fabijańskiego, czy Małgorzatę Potocką. Edward Miszczak kontynuuje również strategię przyciągania młodszej widowni, angażując do projektu popularnych twórców internetowych, takich jak Natalia "Natsu" Kaczmarczyk oraz Kacper "Jasper" Porębski.

W mediach społecznościowych tradycyjnie najwięcej emocji budzą zarobki celebrytów, jednak Polsat nie szczędzi środków również na inne aspekty produkcji. Jeszcze przed emisją pierwszego epizodu producenci postanowili uchylić rąbka tajemnicy dotyczącego finansów. Oficjalnie poinformowano, że koszt przygotowania kreacji do odcinka otwierającego sezon był gigantyczny, a stacja nie zamierza oszczędzać na wizualnej stronie widowiska.

Drogie stylizacje Natsu i Izy Miko w Polsacie

Okazuje się, że na garderobę wykorzystaną tylko w trakcie pierwszego wieczoru z "Tańcem z Gwiazdami" przeznaczono ponad 100 tysięcy złotych. Efekty pracy sztabu kostiumografów widzowie mogli ocenić w minioną niedzielę. Zgodnie z tradycją programu, na parkiecie królowały błyszczące cekiny, pióra i zwiewne materiały, które miały podkreślać dynamikę tańca.

Inwestycję w stroje widać było szczególnie w przypadku Natalii "Natsu" Kaczmarczyk, która wystąpiła w złotej kreacji bogato zdobionej frędzlami. Błysk dominował również u Piotra Kędzierskiego i Pauliny Gałązki. Z kolei Iza Miko zaprezentowała się w charakterystycznym stroju czarnego łabędzia, natomiast Magdalena Boczarska i Emilia Komarnicka postawiły na klasyczną elegancję w długich sukniach. Różnorodność i bogactwo strojów z pewnością przykuwały uwagę telewidzów.

Fani formatu mogli dokładnie przyjrzeć się wszystkim stylizacjom podczas transmisji na żywo. Pozostaje otwarte pytanie, czy efekt wizualny, jaki osiągnięto na parkiecie, rzeczywiście uzasadniał wydanie tak astronomicznej kwoty z budżetu produkcji.

