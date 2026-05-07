Tribbs zaskoczył podczas finału "The Voice Kids". Po tym wyznaniu nie krył łez

Finał 9. edycji "The Voice Kids" z ważnymi nagrodami

Już w sobotę o godzinie 20:30 na antenie TVP2 oraz platformie TVP VOD nastąpi rozstrzygnięcie aktualnej, 9. edycji muzycznego show "The Voice Kids". Zwycięzca programu zdobędzie nie tylko statuetkę dla Najlepszego Głosu, ale również kontrakt płytowy i nagrodę finansową w wysokości 50 tysięcy złotych na dalszy rozwój artystyczny. Przede wszystkim jednak to laureat będzie reprezentował nasz kraj w Konkursie Piosenki Eurowizji Junior 2026. O ten zaszczyt z ekipy Tribbsa powalczą: Amelka Łęczycka, Leon Pawlikowski oraz Wiktor Sas.

Tribbs szczerze o dzieciach. Zmienił zdanie

Po występach swoich trzech podopiecznych, Tribbs, który po raz pierwszy zasiadł w fotelu trenerskim, zdobył się na bardzo szczere, publiczne wyznanie. Jego słowa zaskoczyły wszystkich obecnych w studiu nagraniowym.

"Nie mam dzieci i często znajomi pokazują mi zdjęcia swoich pociech. Nigdy nie rozumiałem, o co w tym chodzi... no... dziecko. Ale po tym programie zrobię sobie zdjęcie wszystkich moich "dzieci" z tej edycji i będę się nimi chwalić. Bo naprawdę jest czym! Dopiero teraz zrozumiałem, o co w tym wszystkim chodzi!"

- zdradził poruszony Mikołaj Trybulec w finale "The Voice Kids".

Jak przebiegnie ostateczna rozgrywka "The Voice Kids"?

W decydującym starciu 9. sezonu "The Voice Kids" weźmie udział dziewięcioro utalentowanych wokalistów, po troje z drużyn każdego z mentorów. Finałowy odcinek podzielono na dwa kluczowe etapy. Początkowo widzowie obejrzą prezentacje całej dziewiątki, po których Blanka, Cleo i Tribbs wytypują po jednym przedstawicielu do ścisłego finału. W tej najważniejszej części uczestnicy wystąpią we wspólnych duetach ze swoimi opiekunami, a następnie wykonają przygotowane na tę okazję, debiutanckie single. Ostateczny głos w wyborze triumfatora 9. edycji należeć będzie wyłącznie do widzów, którzy oddadzą swoje głosy poprzez wiadomości SMS.

Kto z drużyny Tribbsa powalczy o wygraną?

Amelka Łęczycka ma zaledwie 8 lat i jest najmłodszą uczestniczką finału w ekipie Tribbsa. Pełna energii wokalistka śpiewa od czwartego roku życia, początkowo w zespole ludowym i chórze kościelnym. Aktualnie kształci się w Szkole Wokalnej „Pianissimo” i działa w grupie „Promyczki Dobra”. Amelka uczęszcza również do Katolickiej Niepublicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Nowym Sączu, gdzie z zaangażowaniem uczy się gry na skrzypcach. Mimo zamiłowania do muzyki klasycznej, chętnie ćwiczy taneczne układy do K-popowych przebojów. Wolny czas spędza z młodszą siostrą, a także gra w tenisa ziemnego. Dziewczynka nie ukrywa, że występy na scenie dają jej największą radość i pragnie w przyszłości zostać zawodową piosenkarką.

Trzynastoletni Wiktor Sas to optymistycznie nastawiony, odważny i bardzo wrażliwy nastolatek. Jego wokalna pasja rozwijała się już w wieku żłobkowym. Przez ostatnie sześć lat systematycznie doskonali swoje umiejętności, potwierdzając ogromny talent na scenie. Oprócz śpiewania chłopak chętnie angażuje się w wolontariat, tańczy i recytuje. Jest wzorowym uczniem, a po lekcjach wybiera piłkę nożną lub wędkarstwo. Warto dodać, że nastolatek znakomicie gotuje, a jego popisowym daniem dla rodziny i znajomych jest spaghetti carbonara.

Z kolei również trzynastoletni Leon Pawlikowski z muzyką ma styczność niemal od zawsze. Wytrwałość i wrodzone zdolności pozwoliły mu na angaż w Teatrze Muzycznym w Gdyni, gdzie gra główną postać w przedstawieniu „Piotruś Pan”. Pomimo teatralnych triumfów, Leon jest skromnym chłopcem, który ceni sobie aktywny wypoczynek. Jeździ na hulajnodze, rowerze i gra w piłkę z kolegami. Ponieważ mieszka niedaleko morza, polubił sporty wodne, a najbardziej pływanie na desce SUP. Chętnie biwakuje z rodziną nad polskimi jeziorami. Jego pragnieniem, poza wielkimi sukcesami muzycznymi i zagranicznymi wycieczkami, jest po prostu bycie dobrym człowiekiem.