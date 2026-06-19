Anna Szymańczyk kiedyś i dziś. Tak aktorka zmieniała się od "Pierwszej miłości" do roli w "Znachorze"

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja ESKA.pl
2026-06-19 7:30

Urodzona 20 czerwca 1987 roku Anna Szymańczyk zachwyciła Polskę rolą Zośki w "Znachorze". Mało kto pamięta jednak, jak wyglądała na początku kariery w "Pierwszej miłości". Jej przemiana robi ogromne wrażenie: zobacz, jak aktorka zmieniała się na przestrzeni lat.

Tak zaczynała Anna Szymańczyk. Ta rola otworzyła jej drzwi do kariery

Anna Szymańczyk, urodzona w Olsztynie, od samego początku swojej drogi zawodowej wiedziała, że chce związać przyszłość z aktorstwem. W 2010 roku ukończyła Akademię Teatralną w Warszawie, co otworzyło jej drzwi do pierwszych profesjonalnych wyzwań. Zadebiutowała na deskach warszawskiego Teatru 6. Piętro, a jej talent szybko został doceniony nagrodą specjalną na Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi. Choć pierwsze kroki na ekranie stawiała w epizodycznych rolach, między innymi w serialu "Synowie" czy filmie "Listy do M.", to szersza publiczność poznała ją dzięki popularnym serialom. To właśnie rola Dagmary Maciejewskiej w serialu "Pierwsza miłość" dała jej rozpoznawalność i sympatię widzów, z którymi została na dłużej.

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Rola w "Znachorze" przyniosła jej gigantyczną popularność. To był przełom

Choć Anna Szymańczyk przez lata regularnie pojawiała się w znanych produkcjach, takich jak "Na Wspólnej", "O mnie się nie martw" czy "Na dobre i na złe", to prawdziwym przełomem okazała się rola Zośki w nowej odsłonie kultowego "Znachora". W 2023 roku aktorka skradła serca widzów i krytyków, wcielając się w postać silnej i charyzmatycznej właścicielki młyna. Kreacja ta przyniosła jej ogromną popularność i ugruntowała jej pozycję w czołówce polskich aktorek. Po tym sukcesie jej kariera nabrała jeszcze większego tempa. W kolejnych latach zobaczyliśmy ją w głównych rolach w komedii romantycznej "Nic na siłę" oraz w głośnym serialu "Lady Love". Każda z tych ról udowodniła jej niezwykłą wszechstronność.

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Za co widzowie pokochali Annę Szymańczyk? Jej talent nie zna granic

Widzowie cenią Annę Szymańczyk przede wszystkim za jej wszechstronność i autentyczność, którą wnosi do każdej postaci. Potrafi z równą łatwością wcielić się w postać komediową, jak Fretka w "Camera Café. Nowe parzenie", co w poruszającą rolę dramatyczną, jak wspomniana Zośka. Jej talent doceniany jest nie tylko na wielkim ekranie, ale również w dubbingu. To właśnie jej głosem mówiła obdarzona nadludzką siłą Luisa Madrigal w disneyowskiej animacji "Nasze magiczne Encanto". Fani podkreślają, że aktorka emanuje naturalnością i ciepłem, dzięki czemu postaci, które tworzy, są niezwykle wiarygodne i bliskie widzom.

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Niesamowita metamorfoza Anny Szymańczyk. Tak zmieniała się na przestrzeni lat

Na przestrzeni kilkunastu lat kariery Anna Szymańczyk przeszła niezwykłą metamorfozę. Widzowie pamiętający ją z początków w "Pierwszej miłości" z pewnością zauważyli, jak z młodej, początkującej aktorki zmieniła się w dojrzałą i świadomą swojego stylu kobietę. Jej wizerunek ewoluował wraz z kolejnymi rolami. Inaczej prezentowała się jako Dagmara w popularnej telenoweli, a zupełnie inaczej jako twarda i doświadczona przez życie Zośka w "Znachorze", gdzie zachwycała naturalnym wyglądem. Dziś na czerwonych dywanach prezentuje się zjawiskowo, łącząc elegancję z nowoczesnymi trendami, jednak niezmiennie zachowuje swoją naturalność i uśmiech, który stał się jej znakiem rozpoznawczym.

Anna Szymańczyk kiedyś i dziś. Tak aktorka zmieniała się od Pierwszej miłości do roli w Znachorze
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Tajemnice życia prywatnego. To o Annie Szymańczyk wiedzą nieliczni

Mimo rosnącej popularności, Anna Szymańczyk konsekwentnie chroni swoją prywatność i rzadko dzieli się szczegółami z życia osobistego w mediach. Aktorka skupia się przede wszystkim na pracy zawodowej, pozwalając, by to jej role mówiły za nią najwięcej. W wywiadach unika tematów osobistych, co sprawia, że fani cenią ją za profesjonalizm i zachowanie wyraźnej granicy między sferą publiczną a prywatną. To podejście pozwala jej budować wizerunek oparty na talencie i dokonaniach artystycznych, a nie na doniesieniach z życia osobistego.

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Anna Szymańczyk nie zwalnia tempa. W tych produkcjach ją zobaczyliśmy

Ostatnie lata to dla Anny Szymańczyk pasmo zawodowych sukcesów. Po głośnych rolach w produkcjach z 2023 i 2024 roku, aktorka nieustannie angażuje się w nowe projekty. W 2025 roku fani mogli ją oglądać między innymi w kontynuacji komediowego hitu "Piep*zyć Mickiewicza 2" oraz w serialu "Dom dobry". Jej kalendarz pęka w szwach, a aktorka pozostaje jedną z najbardziej zapracowanych gwiazd polskiego kina i telewizji. Plany na kolejne lata, obejmujące taki tytuł jak "Berek", tylko potwierdzają, że jej kariera jest w najlepszym momencie, a widzowie mogą spodziewać się jeszcze wielu niezapomnianych kreacji.

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Pytanie 1 z 7
Aktorka wcielająca się w rolę kobiety pracującej w "Czterdziestolatku" to
Anna Szymańczyk