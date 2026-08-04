Adam Małysz zhakowany przez oszustów. Były skoczek wystosował pilny apel

Legendarny skoczek narciarski zdecydowanie ostrzega przed oszustami, którzy wykorzystują jego tożsamość. Z konta Adama Małysza na WhatsAppie rozsyłane są podejrzane wiadomości, które mają na celu wyłudzenie środków finansowych od nieświadomych ofiar (nawet autor oryginalnego artykułu otrzymał taką próbę kontaktu). Apeluje on o całkowite ignorowanie fałszywych próśb wysyłanych z jego numeru.

Były prezes Polskiego Związku Narciarskiego opublikował w swoich mediach społecznościowych, a dokładnie w relacji na Instagramie, zrzut ekranu pokazujący treść niebezpiecznej wiadomości.

Cześć! Czy możesz zagłosować na Zofię? To córka moich przyjaciół, a główną nagrodą jest stypendium na bezpłatną naukę. To dla niej naprawdę bardzo ważne! Z góry bardzo dziękuję!

Fałszywy link w wiadomości od Adama Małysza

Wiadomość mogła wydawać się autentyczna, szczególnie dla osób z bliskiego otoczenia prezesa PZN. Z pozoru niewinna prośba o wsparcie zawierała jednak złośliwy link, który stanowił kluczowy element przemyślanego oszustwa cyberprzestępców.

Małysz stanowczo odradza klikanie w jakiekolwiek podejrzane odnośniki wysyłane rzekomo w jego imieniu. Ta sytuacja to kolejny dowód na to, jak popularny komunikator WhatsApp jest wykorzystywany przez oszustów do kradzieży danych i wyłudzania pieniędzy.

Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności i weryfikowanie nadawcy przed kliknięciem w link, zwłaszcza jeśli proces wymaga logowania lub podania poufnych informacji i danych do płatności.

Każdy może paść ofiarą cyberprzestępców, nawet gwiazdy sportu

Historia Adama Małysza jest dowodem na to, że nikt nie jest w pełni bezpieczny w sieci. Oszuści coraz częściej wykorzystują wizerunek znanych osób, by uwiarygodnić swoje działania i uśpić czujność potencjalnych ofiar.