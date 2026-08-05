Michał Szpak planuje międzynarodową karierę. Nagra utwór z zespołem BTS?

Michał Szpak marzy o światowej karierze i międzynarodowej publiczności

Piosenkarz od wielu lat plasuje się w ścisłej czołówce najbardziej rozpoznawalnych artystów na polskim rynku muzycznym. Muzyk zdobył ogromną rzeszę oddanych sympatyków, regularnie koncertuje we wszystkich zakątkach kraju i może pochwalić się wieloma branżowymi osiągnięciami. Sukcesy w ojczyźnie nie sprawiają jednak, że gwiazdor zamierza spocząć na laurach. Wykonawca patrzy w przyszłość z ogromnymi ambicjami i nie ukrywa chęci zaistnienia na międzynarodowych rynkach muzycznych, co od zawsze było jego wielkim pragnieniem.

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Michał Szpak o duecie z K-popowym zespołem BTS

Temat zagranicznych ambicji pojawił się podczas najnowszego wywiadu wokalisty dla dziennika "Super Express". Artysta potwierdził, że od dłuższego czasu zastanawia się nad wyjściem ze swoją twórczością poza Polskę, choć jednocześnie ma pełną świadomość skali trudności tego przedsięwzięcia, które wymaga niezwykłej cierpliwości oraz tytanicznej pracy.

Gwiazdor robi już jednak konkretne kroki w tym kierunku, zdobywając cenne szlify poza krajem. Wokalista poinformował, że proces tworzenia jego najnowszych kompozycji odbywał się częściowo za granicą i planuje utrzymać ten kierunek działań. Wykonawca niezmiennie wierzy w możliwość dotarcia do zagranicznej publiczności i ma nadzieję na szybkie zrealizowanie tych zawodowych zamierzeń.

„Oczywiście, że tak tylko, ale to nigdy nie jest takie proste. Jednak każdy rynek ma swoją specyfikację i każdy rynek przede wszystkim traktuje dobrze swoich artystów rodzimych, bo tam jest główne miejsce dla nich, w związku z tym to nie jest takie proste. Wiele ostatnich numerów ostatnich poza granicami naszego kraju i na pewno nie będzie to koniec tej przygody. Zupełnie inne podejście do muzyki. Zawsze jest to fajne, świeże spojrzenie na temat tworzenia tej przestrzeni muzycznej i na pewno sobie tego nie będę odbierał. Oczywiście, że każdy o tym marzy, żeby dostać się na rynek zagraniczny. I mam nadzieję, że to będzie wkrótce do spełnienia po prostu - mówi "Super Expressowi" Michał Szpak.”

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W trakcie rozmowy poruszono także wątek fenomenu południowokoreańskiej muzyki rozrywkowej, która od lat bije rekordy popularności na całym globie. Dziennikarka zapytała muzyka o ewentualną zmianę dotychczasowego stylu i stworzenie wspólnego projektu z tamtejszymi artystami. Wokalista nie ukrywał entuzjazmu wobec takiej wizji artystycznej.

„Byłoby to na pewno coś niezwykłego. Myślę, że to byłoby fajne, bo to jest jednak taka muzyka, która jest na pograńczu popu... albo może tak... jest na pograńczu wielu gatunków muzycznych, ale głównie z nurtu popu. I jest to bardzo przyjemne dla ucha - mówi nam Michał.”

Na zakończenie wywiadu padło konkretne pytanie skierowane do miłośników azjatyckich brzmień. Piosenkarz został zapytany przez Julitę Buczek o to, jak zareagowałby na ofertę współpracy ze strony członków popularnej grupy BTS. Gwiazdor odpowiedział w niezwykle zwięzły, ale bardzo wymowny sposób.

„Oczywiście! Czekam! - powiedział na zakończenie artysta.”

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