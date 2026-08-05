Prawie nitk nie wie, do czego służy trzecia komora w pralce. Zobacz, jak poprawnie z niej korzystać

Większość użytkowników nie ma pojęcia o właściwym przeznaczeniu dodatkowej przegródki, chociaż jej działanie odgrywa ogromną rolę w procesie usuwania trudnych zabrudzeń.

Świadome dozowanie detergentów do odpowiednich komór gwarantuje lepsze rezultaty czyszczenia oraz zapobiega uszkodzeniom i niepożądanemu sztywnieniu materiałów.

Wykorzystanie pełnego potencjału szufladki w urządzeniu piorącym stanowi sprawdzony sposób na idealną czystość odzieży w wyjątkowo wymagających sytuacjach.

Trzecia komora w pralce i jej przeznaczenie. Poznaj zasady dozowania płynów

Typowe urządzenie do prania posiada wysuwaną szufladkę z trzema osobnymi przegródkami, z których na co dzień wykorzystujemy tylko dwie podstawowe. Pojemnik oznaczony rzymską dwójką przyjmuje środek do prania zasadniczego i to właśnie tam dozujemy główny proszek lub żel, a w celu wyczyszczenia samego bębna możemy wlać również ocet. Należy bezwzględnie przestrzegać zalecanych przez producentów ilości preparatów czyszczących, ponieważ nadmiar detergentu skutkuje powstawaniem nieestetycznych, trudnych do usunięcia białych smug na wyciąganej z maszyny odzieży. Z kolei miejsce opatrzone symbolem kwiatka służy do celów odmierzania płynu zmiękczającego, który trafia do wody dopiero w końcowej fazie cyklu. Zwolennicy ekologicznych i domowych metod mogą w tym miejscu aplikować roztwór z soku z cytryny lub popularnego octu. Trzeba jednocześnie podkreślić, że tradycyjne preparaty zmiękczające dość często oblepiają włókna pranych materiałów. Z tego konkretnego powodu specjaliści stanowczo odradzają ich stosowanie w przypadku czyszczenia puszystych ręczników, pościeli czy też delikatnych ubranek dla najmłodszych.

Tajemnicza, rzadko używana przegródka oznaczona rzymską jedynką służy wyłącznie do dozowania środków do prania wstępnego. Producenci sprzętu AGD stosują różne układy szufladek, dlatego przed rozpoczęciem porządków zawsze warto zweryfikować znajdujące się tam tłoczenia informacyjne. Detergent z tej sekcji zostaje pobrany przez maszynę na samym początku pracy, jeszcze przed uruchomieniem głównego programu czyszczącego, a warto pamiętać, że nie każdy dostępny tryb posiada taką opcję. Zastosowanie cyklu prania wstępnego skutecznie wypłukuje największy brud oraz powierzchowne zanieczyszczenia, co znacząco podnosi ostateczną jakość czyszczenia zasadniczego. Z tego dodatkowego etapu usuwania plam warto korzystać przede wszystkim w przypadku odzieży roboczej oraz bardzo mocno zabrudzonych ubrań. Eksperci zalecają włączanie tego etapu również podczas regularnego odświeżania grubych ręczników i osobistej bielizny.