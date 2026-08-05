Gwiazda TVN ofiarą kradzieży w biały dzień. Ruszyła w pościg za złodziejem

Kradzież na oczach Malwiny Wędzikowskiej. Złodziej uciekł z płaszczem

Malwina Wędzikowska z pewnością nie przypuszczała, że jej zawodowe obowiązki zakończą się w tak dramatyczny sposób. W trakcie plenerowej sesji zdjęciowej doszło do zuchwałej kradzieży, która wprawiła w osłupienie całą ekipę. Wszystko rozegrało się błyskawicznie. Wystarczył tylko moment nieuwagi, aby nieznany sprawca zwinął łup i odjechał.

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Pościg za złodziejem płaszcza Malwiny Wędzikowskiej. Fotograf ruszył na pomoc

Jak wynika z relacji gwiazdy TVN, do kradzieży doszło w momencie, gdy pozowała do zdjęć. Jej płaszcz leżał odłożony na boku. Nagle pojawił się tam mężczyzna, którego wiek Malwina Wędzikowska oszacowała na około 50-60 lat.

Szybko wyszło na jaw, że jego intencje były czysto przestępcze. Mężczyzna zgarnął płaszcz i błyskawicznie zaczął oddalać się na jednośladzie. Całe zajście miało miejsce dokładnie na oczach prezenterki oraz fotografa, z którym współpracowała.

Gdy oboje zrozumieli, co właśnie się wydarzyło, od razu ruszyli w pogoń za złodziejem. Pościg nie przyniósł jednak oczekiwanych rezultatów. Złodziej na rowerze okazał się znacznie szybszy niż goniąca go pieszo ekipa, dzięki czemu w mgnieniu oka zniknął im z oczu.

Mimo że całe zdarzenie wydawało się całkowicie absurdalne, dla gwiazdy było to gigantyczne zaskoczenie. Aż ciężko pojąć, że w środku dnia, w obecności wielu osób, może dojść do tak bezczelnego rabunku.

Ten incydent pokazuje, że złodzieje potrafią wyłapać ułamek sekundy braku czujności. W kilka chwil można stracić cenne mienie. Tym razem zginął płaszcz, ale mogło dojść do kradzieży znacznie wartościowszych przedmiotów.

Na ten moment nie jest jasne, czy uda się ustalić tożsamość rowerzysty. Kluczowe mogą okazać się nagrania z pobliskich kamer monitoringu, jeśli takie znajdowały się w pobliżu miejsca zdarzenia. Wiadomo tylko, że sprawcą był starszy pan, który poruszał się na rowerze. Pozostaje pytanie, czy Malwina Wędzikowska kiedykolwiek odzyska swoją własność.

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