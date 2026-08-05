Edyta Bartosiewicz to legenda polskiej muzyki. Jak dobrze znasz artystkę i jej twórczość? Sprawdź się w quizie

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-08-05 9:39

Edyta Bartosiewicz to postać ikoniczna na polskiej scenie muzycznej, której twórczość od lat porusza serca słuchaczy. Jej charakterystyczny wokal, głębokie teksty i bezkompromisowa autentyczność sprawiły, że stała się jedną z najważniejszych artystek swojego pokolenia. Od debiutu po wielki powrót - jak dobrze znasz tę legendę?

Edyta Bartosiewicz zadebiutowała na polskim rynku muzycznym jako solistka w 1992 roku, albumem "Love", który choć doceniony przez krytyków, był jeszcze swego rodzaju poszukiwaniem własnego stylu. Prawdziwy przełom nastąpił jednak dwa lata później, wraz z wydaniem płyty "Sen". Od tamtej pory artystka pozostaje jedną z najbardziej znanych i cenionych wokalistek w Polsce. Wkrótce będzie też dzielić się swoją wiedzą z początkującymi artystami w programie "The Voice of Poland".

Edyta Bartosiewicz dołącza do "The Voice of Poland"

Piosenkarka po latach namawiania zdecydowała się na objęcie roli trenerki w programie "The Voice of Poland". 4 sierpnia Telewizja Polska przekazała, że już w najbliższym sezonie Edyta Bartosiewicz zastąpi w jurorskim fotelu Margaret. Jak nie ukrywa świeżo upieczona trenerka przyszłych gwiazd polskiej sceny muzycznej, zaproszenie otrzymała już przed pierwszą edycją, ale dopiero teraz uznała, że nastał właściwy czas, by podzielić się swoim bezcennym doświadczeniem.

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Quiz o artystce. Sprawdź swoją wiedzę

Jako ikona polskiej muzyki rockowej Edyta Bartosiewicz ma w swoim dorobku zawodowym wiele przebojów, które znają całe pokolenia słuchaczy. Na lata zniknęła jednak ze sceny z przyczyn osobistych, walcząc też o odzyskanie głosu. Rekordowa przerwa między kolejnymi albumami wyniosła aż kilkanaście lat!

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Mimo tego nie brakowało kultowych duetów, najważniejszych nagród w polskiej muzyce, piosenek do filmów czy też odrzuconych propozycji. Przy okazji wielkiego wydarzenia, jakim jest dołączenie Bartosiewicz do ekipy "The Voice of Poland", przygotowaliśmy quiz o życiu i twórczości artystki. Dajcie znać, jak Wam poszło!

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Edyta Bartosiewicz to legenda polskiej muzyki. Jak dobrze znasz artystkę i jej twórzość?
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Edyta Bartosiewicz
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