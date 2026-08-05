PRIME 18: Tańcula, Murański, Schreiber i Wach na jednej gali!

Federacja PRIME SHOW MMA nie zwalnia tempa i po raz kolejny przygotowała kartę walk, która przyciąga uwagę fanów freak fightów. Na gali PRIME 18 zobaczymy zarówno pojedynki dobrze znanych zawodników, jak i influencerów oraz internetowych twórców, którzy od miesięcy podgrzewają atmosferę wokół swoich starć. Organizatorzy zapowiadają wieczór pełen sportowych emocji, medialnych konfliktów i efektownych pojedynków.

Tańcula i Bomba w walce wieczoru

Najważniejszym punktem gali będzie walka wieczoru, w której Arkadiusz Tańcula skrzyżuje rękawice z Pawłem „Scarface’em” Bombą. To jedno z najbardziej wyczekiwanych zestawień ostatnich miesięcy, a napięcie między zawodnikami sprawia, że kibice spodziewają się niezwykle zaciętej rywalizacji.

Równie ciekawie zapowiada się co-main event. Gabriel „Arab” Al-Sulwi zmierzy się z Jackiem „Muranem” Murańskim. Obaj słyną z bezkompromisowego charakteru i nie boją się mocnych wymian zdań, dlatego emocji nie powinno zabraknąć ani przed pierwszym gongiem, ani w samej klatce.

Finały turniejów i mocne zestawienia

Podczas PRIME 18 poznamy również zwyciężczynie turnieju kobiet oraz triumfatora PRIME Creators. Finałowe pojedynki mają być zwieńczeniem rywalizacji, która od tygodni elektryzuje fanów organizacji.

Na karcie walk znalazło się także starcie Michała „Bagiety” Gorzelańczyka z Dawidem „Wampirkiem” Baranem. To kolejny pojedynek, który zapowiada się niezwykle widowiskowo i z pewnością dostarczy kibicom wielu emocji.

Mariusz Wach wchodzi do gry

Jednym z najbardziej oryginalnych punktów gali będzie powrót Mariusza Wacha. Po przegranej z Gypsy Kingiem doświadczony pięściarz stanie przed zupełnie nowym wyzwaniem – zmierzy się z sześcioosobowym Gypsy Team. Tak nietypowa formuła pojedynku sprawia, że będzie to jedno z najbardziej intrygujących wydarzeń całego wieczoru.

Znane nazwiska ponownie wejdą do klatki

Kartę walk uzupełniają kolejne medialne postacie. Kibice zobaczą między innymi Mariannę Schreiber, Paulinę Porzucek, Pawła „Prezesa” Jóźwiaka w pojedynku z Rytą, a także Wiolettę Kotecką i Katarzynę Kubiak.

To właśnie takie zestawienia od lat budują charakter gal PRIME SHOW MMA. Sportowa rywalizacja przeplata się z internetowymi konfliktami, a emocje zaczynają się na długo przed wejściem zawodników do klatki.

Wieczór pełen widowiskowych walk

Głośne nazwiska, finały turniejów, niecodzienne wyzwania i pojedynki napędzane wielomiesięcznymi konfliktami sprawiają, że PRIME 18 zapowiada się jako jedno z najciekawszych wydarzeń freak fightowych tego sezonu. Fani mogą spodziewać się widowiska, w którym nie zabraknie sportowych emocji, efektownych akcji i walk, o których będzie głośno jeszcze długo po zakończeniu gali.

Tekst sponsorowany