Skiba bezlitośnie odpowiada Mentzenowi: "Jesteś ode mnie młodszy i głupszy"

Sławomir Mentzen krytykuje pomysł wsparcia dla artystów

Dyskusja na temat zabezpieczenia socjalnego dla osób wykonujących zawody artystyczne wywołała spore poruszenie. Projekt ustawy, za którym stoi Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, spotkał się ze skrajnymi reakcjami. Głos w sprawie zabrał również Sławomir Mentzen, publikując w mediach społecznościowych mocny wpis, w którym skrytykował postawę artystów.

Słuchajcie, artyści. Wielu z was wypowiada się publicznie, z nieukrywanym poczuciem wyższości, w sprawach, o których nie macie zielonego pojęcia. Do tego z pogardą traktujecie ciężko pracujących i finansujących was ludzi, którzy muszą na was płacić, nawet gdy zarabiają mniej od was. Nie macie do tego żadnych podstaw. Jeśli jesteś aktorem, to znaczy, że umiesz ładnie czytać napisany przez kogoś tekst, potrafisz udawać kogoś, kim nie jesteś i pajacować na scenie tak, żeby publiczności się podobało. Nie jesteś w niczym lepszy od magazynierów, sprzedawców, kelnerów i rolników. Wiedzę o prawdziwym świecie masz nawet zwykle mniejszą niż oni. Ładnie czytasz z kartki i tyle - pisał Mentzen.

Słowa polityka szybko spotkały się z reakcją środowiska. Oprócz Skiby do wpisu odniosły się także Karolina Korwin-Piotrowska oraz Joanna Szczepkowska:

No więc artystą złodziejem to ty jesteś, cwaniaczku, który zarabiasz na polityce, naciągając wyborców na takie populistyczne kawałki.

Krzysztof Skiba znany jest ze swoich bezkompromisowych opinii na tematy polityczne. Po niedawnej krytyce Karola Nawrockiego muzyk wziął na celownik Sławomira Mentzena, publikując ostrą ripostę.

SŁAWEK DOBRA RADA. Sławek Hulajnoga wypowiedział się na temat Artystów. W skrócie piwoszowi z Torunia chodzi o to, by Artyści siedzieli cicho i nie wypowiadali się o polityce, bo zdaniem Sławka na tym się nie znają. Sławku, będę mówił do Ciebie jak do dziecka, bo jesteś ode mnie młodszy i głupszy. Nie tacy jak Ty, nas pouczali co mamy robić. Nie tacy jak Ty zapędzali nas do piór i na scenę. Masz się za wolnościowca, a nawet nie zdajesz sobie sprawy, że wszedłeś w buty komunistów. To właśnie sekretarz Gomułka i jego komuszy aparat, pouczał Artystów w 1968 roku, gdzie jest ich miejsce. "Studenci do szkoły, pisarze do pióra" brzmiało ich hasło, a "pasta do zębów" dodawał ironicznie lud, śmiejąc się z partyjnych tępaków - zaczął Skiba.

W dalszej części wpisu Skiba kontynuował swoje zarzuty pod adresem polityka.

Sekretarzowi czerwonej bandy Gomułce, podobnie jak Tobie chodziło o to, że studenci i artyści, w tym przede wszystkim literaci i aktorzy, protestowali na politycznych wiecach, domagając się wolności i zniesienia cenzury. Teraz po latach, chyba nieświadomie (boś niedouczony) wchodzisz w rolę nowego Gomułki i wyznaczasz Artystom ich miejsce. Zaganiasz ich do "malowania obrazów i śpiewania piosenek", a nie wypowiadania się "na temat rzeczy, o których nie mają pojęcia". Śmiem wątpić, czy Ty wiesz, czym jest POLITYKA. W swej politycznej narracji powtarzasz w kółko tylko brednie ruskiej propagandy na temat Unii Europejskiej czy Ukraińców. Mówisz dokładnie jak papuga to samo, co Ławrow na swych konferencjach. Chciałeś być politykiem "w dziesiątkę" (to przecież po niemiecku znaczy Mentzen), a stałeś się politykiem za dychę. I to za dziesięć kopiejek.

