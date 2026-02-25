Anita zdradziła, jak obecnie czuje się Adrian ze "ŚOPW". "Nie ma siły nawet rozmawiać"

Anita Szydłowska i Adrian Szymaniak poznali się na planie 3. edycji kontrowersyjnego show "Ślub od pierwszego wejrzenia". Ich uczucie rozwijało się na oczach widzów, którzy mocno im kibicowali. Para po zakończeniu programu kontynuowała swoją relację i doczekała się wspólnie dwójki pociech. Ich życie płynęło spokojnym rytmem, a Anita i Adrian przygotowywali się do ślubu "z prawdziwego zdarzenia". Ich rodzinna sielanka została jednak drastycznie przerwana. Jakiś czas temu Adrian zaczął czuć się źle. Jak wspominał, zrzucał to na karb stresu i przemęczenie. Kiedy jednak udał się do lekarza, diagnoza okazała się być druzgocąca. U bohatera "ŚOPW" zdiagnozowano bowiem nowotwór, a dokładnie glejaka mózgu IV stopnia. Para nie poddała się i od razu podjęła walkę o zdrowie chorego Adriana. Operacje i intensywna terapia w Bydgoszczy nie przeszkodziły im w realizacji wymarzonego ślubu. W grudniu Anita i Adrian stanęli na ślubnym kobiercu i starają się cieszyć każdą chwilą, którą mogą wspólnie spędzić.

Zobacz także: Adrian ze "ŚOPW" zdradził, jak się czuje. "Wykluczyło mnie to całkowicie"

Mellina_Woydyłło TT_choroby

Anita przekazała nowe informacje na temat zdrowia Adriana

Anita i Adrian do tej pory byli aktywni w mediach społecznościowych. Ostatnio jednak pojawiają się na Instagramie znacznie rzadziej. Wszystko z powodu intensywnej chemioterapii, której poddaje się uczestnik "ŚOPW". Teraz Anita przerwała milczenie i w najnowszej InstaStories zdradziła, jak czuje się jej mąż.

Dużo osób pewnie zastanawia się, co u nas słychać i skąd ta cisza. Nie ma co ściemniać, że jest w porządku, bo niestety kolejna, zwiększona dawka chemii dała się Adrianowi mocno we znaki. Jest osłabiony, dużo śpi, nie ma apetytu i nawet sił rozmawiać - przekazała żona Adriana.

Anita dodała także, że najnowsze wyniki badań Adriana są dobre, co napawa optymizmem.

Wyniki krwi są dobre, to naturalna reakcja organizmu i musi się zregenerować, więc dbamy o niego najmocniej, jak się da - poinformowała.

Kobieta mówiła także o stanie zdrowia męża w programie "Dzień Dobry TVN", który wyemitowano w środę, 25 lutego br. Wspomniała, iż w końcu mogli wrócić do domu i starają się cieszyć każdym dniem i każdą chwilę, którą mogą wspólnie spędzić.

Na szczęście Adrian to bardzo znosi. Jest w dobrej formie fizycznej, psychicznej i powoli mogliśmy wrócić do naszej codzienności po tym, jak pół roku mieszkaliśmy tak naprawdę na walizkach w ciągłym biegu, nie wiedząc, co będzie jutro, a teraz mamy taką możliwość, by po prostu cieszyć się każdym dniem, każdą chwilą - mówiła w śniadaniówce TVN-u Anita.