Ta przepiękna roślina oczyszczająca powietrze musi stać w sypialni. Pochłania toksyny jak odkurzacz

• Rosnące zanieczyszczenie powietrza skłania do szukania naturalnych metod, które poprawią komfort oddychania i pomogą stworzyć zdrowsze środowisko wewnątrz naszego domu.

• Istnieje konkretny gatunek rośliny działający jak żywy filtr, który sprawnie pochłania toksyny, reguluje poziom wilgotności i wspiera głęboki oraz spokojny sen.

• Dowiedz się, z jakich powodów ten konkretny kwiat powinien trafić na twój parapet, aby każdej nocy zapewnić sobie lepszy wypoczynek.

Rośliny oczyszczające powietrze a walka ze smogiem w sypialni

Uprawa roślin doniczkowych w mieszkaniu niesie ze sobą liczne korzyści, ponieważ nie tylko świetnie dekorują przestrzeń, ale również realnie wpływają na poprawę parametrów powietrza. Kiedy kilka lat temu problem polskiego smogu stał się powszechnym tematem, Polacy zaczęli intensywnie poszukiwać metod na przefiltrowanie powietrza w domach, by we własnych czterech ścianach móc swobodnie oddychać. Sezon grzewczy w naszym kraju niezmiennie wiąże się z gigantycznym stężeniem zanieczyszczeń. Choć skutecznym rozwiązaniem jest zakup elektrycznego oczyszczacza, warto postawić także na ekologię i wprowadzić do wnętrz rośliny oczyszczające powietrze. Takie zielone filtry eliminują z otoczenia groźne dla ludzkiego zdrowia substancje, takie jak amoniak, ksylen, formaldehyd czy benzen. Jednym z najskuteczniejszych gatunków w tej kategorii jest sansewieria.

Sansewieria w sypialni. Wężownica usuwa z powietrza toksyny

Sansewieria, znana powszechnie jako wężownica bądź języki teściowej, wykazuje szereg właściwości prozdrowotnych, dlatego stanowi doskonały wybór do sypialni. Kwiat ten świetnie filtruje powietrze, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla alergików, a ponadto zamienia dwutlenek węgla w tlen i stabilizuje wilgotność w pokoju. Roślina skutecznie pochłania również unoszące się w pomieszczeniu trujące substancje. Do tej grupy należy między innymi niebezpieczny formaldehyd, który wywołuje trudności z oddychaniem, bezsenność, bóle głowy oraz ogólny spadek odporności organizmu. Wężownica neutralizuje także szkodliwy benzen, będący składnikiem rozmaitych klejów i lakierów.

10

Najlepsze rośliny doniczkowe oczyszczające powietrze w domu

Oprócz wspomnianej sansewierii istnieje szereg innych gatunków, które doskonale filtrują powietrze w domowym zaciszu:

• Skrzydłokwiat,

• Rapis wyniosły,

• Bluszcz pospolity,

• Paprotka,

• Dracena obrzeżona,

• Epipremnum złociste.