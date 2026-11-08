Zeljko Kopić zwolniony z Wieczystej Kraków. Kto poprowadzi beniaminka?

Zwolnienie Kopicia po kolejnej porażce

Wieczysta Kraków zajmuje ostatnie miejsce w tabeli ekstraklasy. W sobotę drużyna zagrała na wyjeździe z Górnikiem Zabrze, przegrywając 1:2 po decydującej bramce straconej w 90. minucie. Była to piąta ligowa przegrana tego zespołu z rzędu. W 14 rozegranych dotąd meczach drużyna zgromadziła zaledwie osiem punktów.

Chorwacki szkoleniowiec przejął stery w drużynie pod koniec sierpnia, zastępując Kazimierza Moskala. Pod wodzą Zeljko Kopicia Wieczysta wystąpiła w jedenastu meczach. Odnotowała w nich jedno zwycięstwo, dwa remisy i osiem porażek, wliczając w to dziesięć spotkań w ekstraklasie i jedno starcie w Pucharze Polski.

„Wraz z trenerem Kopiciem pracę w klubie kończą również jego asystent Florentin Petre oraz analityk Cosmin Bujor. Dziękujemy całemu sztabowi za pracę i zaangażowanie oraz życzymy powodzenia w dalszej karierze” - dodano w komunikacie na stronie klubu.

Gdzie pracował wcześniej Chorwat?

Zeljko Kopić to 49-letni trener z bogatym CV. W trakcie swojej kariery odpowiadał za wyniki wielu europejskich klubów, w tym w ojczyźnie i na Bałkanach. Przed podjęciem wyzwania w Krakowie był związany z Dinamem Bukareszt. Oczekiwano, że jego doświadczenie pomoże beniaminkowi ekstraklasy utrzymać się w lidze.

W przeszłości prowadził także takie kluby jak NK Zagrzeb, Hajduk Split, Pafos FC czy Dinamo Zagrzeb. Zasiadał również na ławce trenerskiej Botewu Płowdiw. Zwolnienie w Polsce to kolejny trudny moment w jego karierze.