Zanim został aktorem, miał zupełnie inny plan na życie. Tak zaczynał Piotr Stramowski

Choć dziś trudno wyobrazić sobie bez niego polskie kino, Piotr Stramowski nie od zawsze marzył o aktorstwie. Urodzony 17 września 1987 roku w Warszawie, w młodości pasjonował się naukami ścisłymi. Jego celem była kariera fizyka lub astronoma, a przez pewien czas rozważał nawet archeologię. Ostatecznie jednak wybrał artystyczną ścieżkę. Co ciekawe, pierwsze kroki w kierunku aktorstwa stawiał w Wyższej Szkole Komunikowania i Mediów Społecznych razem ze swoim przyjacielem z dzieciństwa, Sebastianem Fabijańskim.

Prawdziwą pasję do teatru i sztuki odkrył dopiero podczas studiów w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie. Uczelnię ukończył w 2012 roku, a jego rola dyplomowa w spektaklu "Babel 2" w reżyserii Mai Kleczewskiej przyniosła całemu zespołowi prestiżową nagrodę. Zanim jego twarz stała się rozpoznawalna w całym kraju, zdobywał doświadczenie na deskach teatrów w Bydgoszczy i Warszawie oraz pojawiał się gościnnie w popularnych serialach, takich jak "Siostry", "Na dobre i na złe" czy "Ojciec Mateusz".

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"Majami" był przełomem. Najgłośniejsze role Piotra Stramowskiego

Prawdziwy przełom w jego karierze nastąpił w 2016 roku. To właśnie wtedy Patryk Vega obsadził go w roli niepokornego komisarza Dariusza Wolkowskiego, znanego jako "Majami", w filmie "Pitbull. Nowe porządki". Charakterystyczny irokez, muskularna sylwetka i charyzma sprawiły, że Stramowski z dnia na dzień stał się jednym z najgorętszych nazwisk w polskim show-biznesie. Sukces powtórzył w kolejnej części serii, "Pitbull. Niebezpieczne kobiety".

Współpraca z Vegą zaowocowała kolejnymi głośnymi produkcjami, takimi jak "Botoks", "Kobiety mafii" czy "Pętla". Choć rola w "Botoksie" przyniosła mu w 2018 roku nagrodę Węża dla najgorszego aktora, nie zatrzymało to jego kariery. Aktor udowodnił swoją wszechstronność, pojawiając się w zupełnie innych projektach.

Najważniejsze filmy i seriale w dorobku aktora:

"W spirali" (2015) - dramat, w którym po raz pierwszy zagrał u boku swojej przyszłej żony, Katarzyny Warnke.

- dramat, w którym po raz pierwszy zagrał u boku swojej przyszłej żony, Katarzyny Warnke. "Prawdziwe zbrodnie" (2016) - produkcja, w której wystąpił u boku światowej sławy gwiazd, w tym Jima Carreya.

- produkcja, w której wystąpił u boku światowej sławy gwiazd, w tym Jima Carreya. "Narzeczony na niby" (2018) - komedia romantyczna, gdzie wcielił się w postać skromnego taksówkarza.

- komedia romantyczna, gdzie wcielił się w postać skromnego taksówkarza. "Fighter" (2019) - rola zawodnika MMA, do której przygotowywał się przez sześć miesięcy, przechodząc wymagający trening.

- rola zawodnika MMA, do której przygotowywał się przez sześć miesięcy, przechodząc wymagający trening. "Tajemnica zawodowa" (2021-2022) - popularny serial, w którym grał detektywa Pawła Millera.

- popularny serial, w którym grał detektywa Pawła Millera. "Zielona granica" (2023) - głośny i doceniany na świecie film w reżyserii Agnieszki Holland.

Charyzmatyczny twardziel o wielkim sercu. Za to pokochali go widzowie

Widzowie pokochali Piotra Stramowskiego przede wszystkim za wizerunek, który wykreował w filmach Patryka Vegi. Jego "Majami" stał się postacią kultową - silny, bezkompromisowy policjant o charakterystycznym wyglądzie przyciągał do kin tłumy. Jednak aktor szybko udowodnił, że nie jest gwiazdą jednej roli. Jego talent do wcielania się w skrajnie różne postacie - od romantycznych amantów po skomplikowane postaci dramatyczne - sprawił, że zyskał szacunek zarówno widzów, jak i krytyków.

Publiczność docenia również jego ogromne zaangażowanie i poświęcenie dla roli. Imponująca transformacja fizyczna do filmu "Fighter" czy gotowość do eksperymentowania z wizerunkiem pokazują, że jest artystą, który dla dobrego występu jest w stanie zrobić bardzo wiele. To właśnie ta autentyczność i pasja sprawiają, że od lat utrzymuje się w czołówce najpopularniejszych polskich aktorów.

Od skromnego chłopaka do "polskiego Brada Pitta". Tak zmieniał się Piotr Stramowski

Metamorfoza, jaką Piotr Stramowski przeszedł na przestrzeni lat, jest jedną z najbardziej spektakularnych w polskim show-biznesie. Na początku kariery nic nie zapowiadało wizerunku twardziela. Na archiwalnych zdjęciach widzimy szczupłego, młodego mężczyznę o łagodnych rysach twarzy. Przełomowa rola w "Pitbullu" wymagała od niego całkowitej zmiany wyglądu. Aktor intensywnie trenował, nabrał masy mięśniowej, zapuścił gęstą brodę i zgolił włosy, pozostawiając charakterystycznego irokeza. Ten wizerunek na długo stał się jego znakiem rozpoznawczym.

Z czasem Stramowski zaczął odchodzić od wizerunku "Majamiego". Pojawiał się w bardziej eleganckich stylizacjach, a jego fryzury stawały się bardziej klasyczne. Dziś jest dojrzałym mężczyzną, który świadomie bawi się modą i wizerunkiem, dostosowując go do kolejnych ról. Jego przemiana doskonale pokazuje, jak bardzo wszechstronnym jest aktorem, gotowym na każdą transformację dla sztuki.

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Głośny związek i rozstanie z Katarzyną Warnke. Co wiemy o jego życiu prywatnym?

Życie prywatne Piotra Stramowskiego przez lata budziło ogromne zainteresowanie mediów, głównie za sprawą jego związku z aktorką Katarzyną Warnke. Para poznała się w 2013 roku, a ich uczucie szybko stało się jednym z najgorętszych tematów w show-biznesie. Pobrali się 30 lipca 2016 roku, tworząc jeden z najbardziej rozpoznawalnych duetów w branży. We wrześniu 2019 roku na świat przyszła ich córka, Helena.

Niestety, ich związek nie przetrwał próby czasu. W październiku 2022 roku para wydała wspólne oświadczenie, informując o rozstaniu. Rok później, 16 października 2023 roku, sąd orzekł ich rozwód. Mimo zakończenia relacji, oboje starają się utrzymywać dobre stosunki ze względu na córkę.

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Co dziś robi Piotr Stramowski? Aktor nie zwalnia tempa

Mimo upływu lat Piotr Stramowski pozostaje jednym z najbardziej zapracowanych polskich aktorów. Ostatnie lata były dla niego niezwykle intensywne. W 2023 roku widzowie mogli go oglądać nie tylko w głośnym filmie "Zielona granica", ale także w programie rozrywkowym "Twoja twarz brzmi znajomo" oraz w popularnym serialu Polsatu "Bracia".

Rok 2025 również obfitował w premiery z jego udziałem, w tym film "Sami w domu" oraz dubbing, w którym użyczył głosu postaci Matta Murdocka w produkcji "Daredevil: Odrodzenie". Aktor nie zamierza zwalniać tempa. Już teraz wiadomo, że w 2026 roku pojawi się w filmie "Przepis na święta". Jego kalendarz wypełniony jest po brzegi, co tylko potwierdza jego niezmiennie silną pozycję w branży filmowej.