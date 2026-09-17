Nie każdy pomidor powinien trafić do lodówki. Sprawdź, co dzieje się z nim później

Nie wszystkie warzywa dobrze znoszą przechowywanie w lodówce, a niska temperatura w przypadku niektórych produktów może wpłynąć na ich smak i konsystencję.

Pomidory po schłodzeniu mogą nadal wyglądać świeżo, ale ich aromat może stać się mniej intensywny, a miąższ stracić charakterystyczną strukturę.

Przy przechowywaniu warto brać pod uwagę nie tylko temperaturę, ale również stopień dojrzałości produktu i to, jak szybko planujemy go zjeść.

Znaczenie ma także sposób układania pomidorów – ściskanie i obijanie może przyspieszyć ich psucie, dlatego lepiej zapewnić im trochę przestrzeni.

Pomidory są owocami, które najlepiej zachowują swoje walory w odpowiednich warunkach. Jeśli świeży, dojrzały pomidor trafi do bardzo chłodnego miejsca, procesy odpowiadające między innymi za jego aromat mogą zostać zaburzone.

Po wyjęciu z lodówki może nadal wyglądać dobrze, ale jego smak często będzie mniej intensywny. Miąższ może również stać się bardziej mączysty, a charakterystyczny zapach pomidora będzie znacznie słabiej wyczuwalny. To szczególnie łatwo zauważyć w przypadku pomidorów kupowanych latem lub późnym latem, kiedy często jemy je na surowo – w sałatkach, kanapkach czy z odrobiną oliwy.

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Gdzie najlepiej trzymać pomidory?

Jeżeli pomidor jest już dojrzały i planujesz zjeść go w najbliższym czasie, zwykle lepiej przechowywać go w temperaturze pokojowej, z dala od bezpośredniego słońca. Dobrym miejscem może być kuchenny blat albo zacieniona półka. Inaczej można podejść do pomidorów bardzo dojrzałych, które zaczynają się szybko psuć. W takiej sytuacji lodówka może pomóc na krótko spowolnić dalsze zmiany, choć trzeba liczyć się z możliwą utratą części walorów smakowych.

Warto też zwrócić uwagę na sposób układania pomidorów. Nie powinny być mocno ściskane ani przechowywane w sposób sprzyjający obijaniu, ponieważ uszkodzona skórka przyspiesza psucie.

Dlatego zanim po zakupach wrzucisz wszystkie warzywa do lodówki, zastanów się, co planujesz zjeść w najbliższych dniach. W przypadku pomidorów temperatura pokojowa często pozwala lepiej zachować ich smak, aromat i przyjemną strukturę.