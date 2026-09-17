Dobre wieści po porażce z Bułgarią. Mamy komunikat o stanie zdrowia Wilfredo Leona

ME siatkarzy. Wilfredo Leon nie zagrał w meczu Polska - Bułgaria

Pojedynek Polska - Bułgaria wieńczący fazę grupową mistrzostw Europy dostarczył ogromnych emocji. Zawodnicy prowadzeni przez Nikolę Grbicia ulegli gospodarzom 2:3 w pasjonującym, ale ostatecznie przegranym meczu (25:20, 29:31, 23:25, 25:19, 18:20). Choć widowisko trzymało w napięciu do ostatnich piłek, zakończyło się brakiem zwycięstwa Biało-Czerwonych. Rezultat ten nie wpłynął jednak negatywnie na ostateczną klasyfikację naszej drużyny, która utrzymała fotel lidera. W walce o awans do ćwierćfinału przyjdzie im się mierzyć z Łotyszami, którzy sprawili nie lada niespodziankę, ogrywając 3:1 Turcję i wyrzucając ją z dalszych rozgrywek. W starciu przeciwko Bułgarom zabrakło na parkiecie Wilfredo Leona, zmagającego się z przeciążonym kolanem. Fani polskiego zespołu wyczekiwali z niepokojem informacji o zdrowiu reprezentanta Polski. Obawy zostały w końcu rozwiane.

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ME siatkarzy. Wilfredo Leon gotowy na kolejne mecze

Kibice z pewnością przyjmą z entuzjazmem wiadomość, że Wilfredo Leon wyjdzie na parkiet w starciu 1/8 finału przeciwko Łotyszom. Optymistyczny komunikat wygłosił rzecznik prasowy naszej kadry. Poinformował także o planach treningowych drużyny i przekazał prośbę do mediów.

Siatkarze mają popołudniowy trening w siłowni. Damy im i Wam jutro odpocząć od siebie. W piątek wracamy do treningów w hali i okazji do porozmawiania z zawodnikami. Na koniec powtórzę, że udział Wilfredo w kolejnych meczach nie jest zagrożony

– poinformował Mariusz Szyszko.

Biało-Czerwoni uplasowali się na szczycie grupy B po zakończeniu pierwszej fazy mistrzostw. Odnieśli komplet zwycięstw po 3:0 (z Portugalią, Izraelem, Macedonią Północną oraz Ukrainą), notując zaledwie jedną porażkę w pięciosetowym boju z gospodarzami – Bułgarią. Awans do kolejnego etapu turnieju wywalczyły z naszej grupy również zespoły Ukrainy, Bułgarii oraz Portugalii.

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