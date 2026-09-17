Nie żyje gwiazda Netflixa. Przez 13 lat ukrywała ciężką chorobę, zmarła w wieku 44 lat

Tragiczny koniec gwiazdy Netflixa. Yuri Nakamura przez lata walczyła z nowotworem

Yuri Nakamura regularnie grała w filmach i serialach, budując silną pozycję w branży. Światowa publiczność poznała ją bliżej dzięki angażom w produkcjach Netflixa, takich jak "Romantic Anonymous" i "Beyond Goodbye". Niewielu zdawało sobie sprawę z tego, jak bolesną tajemnicę ukrywała w swoim życiu osobistym. Smutną wiadomość o jej odejściu przekazała Alpha Agency. Przy okazji tego komunikatu, agencja postanowiła również rzucić światło na długą i trudną walkę aktorki z chorobą.

Zobacz też: Richard Chamberlain nie żyje. Przez 70 skrywał wielką tajemnicę, kiedy ją ujawnił, fanki wpadły w rozpacz

Sonda Czy wierzysz w życie po śmierci? Tak, wierzę, że śmierć nie jest końcem Nie, podchodzę do tego sceptycznie Nie wiem, ale takie historie dają do myślenia Wierzę w Boga, ale ostrożnie podchodzę do relacji NDE

Miała wrócić do pracy. Kilka tygodni później już nie żyła. Gwiazda Netflixa miała 44 lata

Według informacji opublikowanych przez jej agencję, nowotwór zdiagnozowano u Nakamury już trzynaście lat temu. Okazało się, że to rak odbytnicy. W porozumieniu z szefem agencji aktorka postanowiła zachować tę wiadomość w tajemnicy. Nie chciała, by jej stan zdrowia wywoływał obawy wśród współpracowników i partnerów biznesowych.

Po serii zabiegów medycznych nastąpiła remisja. Zamiast rezygnować z kariery, gwiazda postanowiła kontynuować pracę przed kamerą, będąc jednocześnie pod stałą opieką lekarzy. W tym czasie z powodzeniem rozwijała swoje aktorskie portfolio.

Początek 2025 roku przyniósł drastyczne pogorszenie sytuacji. Podczas styczniowych badań zdiagnozowano u niej wznowę nowotworu. Nakamura przeszła operację, ale wkrótce okazało się, że rak dał przerzuty, co wykluczyło możliwość pełnego wyleczenia. Jak informuje Alpha Agency, medycy skupili się odtąd na spowolnieniu postępu choroby i zapewnieniu pacjentce jak najlepszego komfortu w codziennym funkcjonowaniu.

Zobacz też: Nie żyje znana influencerka. Została znaleziona martwa w samochodzie

Nakamura nie zamierzała składać broni i, wspierana przez specjalistów, planowała nowe przedsięwzięcia zawodowe. Jeszcze w sierpniu 2026 roku była gotowa wrócić przed kamery. Zaledwie chwilę później jej stan zdrowia gwałtownie się załamał z powodu ostrej niedrożności jelit. Sytuacja stała się krytyczna, a lekarze poinformowali aktorkę i jej bliskich, że to koniec. Yuri Nakamura odeszła w otoczeniu najbliższej rodziny.

Agencja reprezentująca gwiazdę w oficjalnym pożegnaniu doceniła jej niezwykłą siłę woli. Zaznaczono, że spędziła ona większość swojego dorosłego życia na walce ze śmiertelną chorobą. Mimo cierpienia nie straciła pogody ducha i do końca zachowała swój piękny, delikatny uśmiech.