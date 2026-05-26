Roksana Węgiel, Doda i inne gwiazdy pokazują swoje mamy! Zobacz, czy są do nich podobne

Dzień Matki w Polsce

Co roku 26 maja w Polsce obchodzimy wyjątkowe święto wszystkich mam. To właśnie wtedy dzieci - zarówno te najmłodsze, jak i dorosłe - starają się podziękować swoim mamom za miłość, wsparcie i troskę. Choć wdzięczność wobec rodziców warto okazywać każdego dnia, Dzień Matki jest doskonałą okazją, by zrobić coś wyjątkowego. Kwiaty, drobne prezenty, wspólne spędzenie czasu czy szczere życzenia sprawiają, że ten dzień staje się naprawdę szczególny. Najmłodsi przygotowują kolorowe laurki, recytują wierszyki i śpiewają piosenki, natomiast starsi coraz częściej publikują rodzinne fotografie w mediach społecznościowych.

Gwiazdy coraz chętniej pokazują prywatne zdjęcia

Od kilku lat ogromną popularnością cieszy się publikowanie prywatnych zdjęć mam na Instagramie, Facebooku czy TikToku. 26 maja internet dosłownie zalewają fotografie z dzieciństwa, rodzinne kadry oraz wzruszające wpisy pełne podziękowań i miłych słów. Trend ten chętnie podchwytują również gwiazdy show-biznesu. Wokalistki, aktorzy czy influencerzy coraz częściej pokazują fanom swoje rodzinne archiwa i dzielą się prywatnymi wspomnieniami. Dla wielu internautów to wyjątkowa okazja, by zobaczyć, jak wyglądają mamy znanych osób i przekonać się, po kim celebryci odziedziczyli charakterystyczne rysy twarzy, uśmiech czy spojrzenie.

Roksana Węgiel, Cleo i inni artyści pokazali swoje mamy

Nie da się ukryć, że w wielu przypadkach podobieństwo między gwiazdami a ich mamami jest naprawdę ogromne. Fani często komentują, że artyści mają identyczny uśmiech, spojrzenie albo niemal takie same rysy twarzy jak ich rodzicielki. Tak jest między innymi w przypadku Roksany Węgiel, której mama wielokrotnie zachwycała internautów swoją urodą. Równie dużym zainteresowaniem cieszą się rodzinne zdjęcia Cleo, Alicji Szemplińskiej, Dawida Kwiatkowskiego czy Viki Gabor. Artyści chętnie podkreślają w swoich wpisach, jak ważną rolę w ich życiu odgrywają mamy i jak wiele im zawdzięczają. Za sprawą naszej galerii możecie przekonać się sami, jak bardzo polskie gwiazdy są podobne do swoich mam.