American Music Awards 2026 - nominacje. Kto ma szanse na prestiżowe nagrody?

American Music Awards 2026 - kiedy i gdzie?

American Music Awards 2026 odbędą się już 25 maja. Tegoroczna gala zostanie zorganizowana w hali MGM Grand Garden Arena w Las Vegas i jak zapowiadają organizatorzy, będzie to największa gala w historii tego plebiscytu. 14 kwietnia poznaliśmy nominowanych. Ogłoszono kandydatów do nagród w rekordowej liczbie kategorii: aż 50! Najwięcej nominacji - bez zaskoczenia - zdobyła Taylor Swift, która ma szanse na aż 8 statuetek. Tuż za nią znalazła się sensacja muzyki country: Morgan Wallen. Na przynajmniej kilka nagród szanse mają też Sabrina Carpenter, Bruno Mars, Justin Bieber, Olivia Dean i Lady Gaga.

American Music Awards 2026 - kto nominowany i jak głosować?

Oto nominowani w kategoriach głównych:

Artysta roku

Bad Bunny

Bruno Mars

BTS

Harry Styles

Justin Bieber

Kendrick Lamar

Lady Gaga

Morgan Wallen

Sabrina Carpenter

Taylor Swift

Nowy artysta roku

Alex Warren

Ella Langley

Katseye

Leon Thomas

Olivia Dean

Sombr

Album roku

Cardi B - Am I the Drama?

Fuerza Regida - 111xpantia

Justin Bieber - Swag

Lady Gaga - Mayhem

Morgan Wallen - I'm the Problem

Playboi Carti - Music

Sabrina Carpenter - Man's Best Friend

Tate McRae - So Close to What

Taylor Swift - The Life of a Showgirl

Piosenka roku

Alex Warren - "Ordinary"

Ella Langley - "Choosin' Texas

Huntrix: Ejae, Audrey Nuna & Rei Ami - "Golden"

Kehlani - "Folded"

Leon Thomas - "Mutt"

Olivia Dean - "Man I Need"

Sabrina Carpenter - "Manchild"

Sombr - "Back to Friends"

Taylor Swift - "The Fate of Ophelia"

Współpraca roku

BigXthaPlug i Bailey Zimmerman – "All the Way"

David Guetta, Teddy Swims i Tones and I – "Gone Gone Gone"

Morgan Wallen i Tate McRae – "What I Want"

PinkPantheress i Zara Larsson – "Statestide"

Shaboozey i Jelly Roll – "Amen"

Najlepszy teledysk

Katseye - "Gnarly"

Rosalía, Björk i Yves Tumor - "Berghain"

Sabrina Carpenter - "Manchild"

Taylor Swift - "The Fate of Ophelia"

Tyla - "Chanel"

Trasa koncertowa roku

Beyoncé - Cowboy Carter Tour

Kendrick Lamar and SZA - Grand National Tour

Lady Gaga - The Mayhem Ball

Oasis - Oasis Live '25 Tour

Shakira - Las Mujeres Ya No Lloran World Tour

Pełna lista nominowanych oraz głosowanie online na stronie vote.theamas.com