American Music Awards 2026 - nominacje. Kto ma szanse na prestiżowe nagrody?

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-04-14 15:52

American Music Awards to najważniejsze nagrody w Stanach Zjednoczonych po nagrodach Grammy. Tutaj zwycięzców nie wybierają członkowie akademii, a fani w głosowaniu online. Poznaliśmy nominowanych do tegorocznej edycji. Kto dostał najwięcej szans na nagrody? Kogo wyróżniono w najważniejszych kategoriach?

American Music Awards 2026 - kiedy i gdzie?

American Music Awards 2026 odbędą się już 25 maja. Tegoroczna gala zostanie zorganizowana w hali MGM Grand Garden Arena w Las Vegas i jak zapowiadają organizatorzy, będzie to największa gala w historii tego plebiscytu. 14 kwietnia poznaliśmy nominowanych. Ogłoszono kandydatów do nagród w rekordowej liczbie kategorii: aż 50! Najwięcej nominacji - bez zaskoczenia - zdobyła Taylor Swift, która ma szanse na aż 8 statuetek. Tuż za nią znalazła się sensacja muzyki country: Morgan Wallen. Na przynajmniej kilka nagród szanse mają też Sabrina Carpenter, Bruno Mars, Justin Bieber, Olivia Dean i Lady Gaga

American Music Awards 2026 - kto nominowany i jak głosować?

Oto nominowani w kategoriach głównych:

Artysta roku

  • Bad Bunny
  • Bruno Mars
  • BTS
  • Harry Styles
  • Justin Bieber
  • Kendrick Lamar
  • Lady Gaga
  • Morgan Wallen
  • Sabrina Carpenter
  • Taylor Swift

Nowy artysta roku

  • Alex Warren
  • Ella Langley
  • Katseye
  • Leon Thomas
  • Olivia Dean
  • Sombr

Album roku

  • Cardi B - Am I the Drama?
  • Fuerza Regida - 111xpantia
  • Justin Bieber - Swag
  • Lady Gaga - Mayhem
  • Morgan Wallen - I'm the Problem
  • Playboi Carti - Music
  • Sabrina Carpenter - Man's Best Friend
  • Tate McRae - So Close to What
  • Taylor Swift - The Life of a Showgirl

Piosenka roku

  • Alex Warren - "Ordinary"
  • Ella Langley - "Choosin' Texas
  • Huntrix: Ejae, Audrey Nuna & Rei Ami - "Golden"
  • Kehlani - "Folded"
  • Leon Thomas - "Mutt"
  • Olivia Dean - "Man I Need"
  • Sabrina Carpenter - "Manchild"
  • Sombr - "Back to Friends"
  • Taylor Swift - "The Fate of Ophelia"

Współpraca roku

  • BigXthaPlug i Bailey Zimmerman – "All the Way"
  • David Guetta, Teddy Swims i Tones and I – "Gone Gone Gone"
  • Morgan Wallen i Tate McRae – "What I Want"
  • PinkPantheress i Zara Larsson – "Statestide"
  • Shaboozey i Jelly Roll – "Amen"

Najlepszy teledysk

  • Katseye - "Gnarly"
  • Rosalía, Björk i Yves Tumor - "Berghain"
  • Sabrina Carpenter - "Manchild"
  • Taylor Swift - "The Fate of Ophelia"
  • Tyla - "Chanel"

Trasa koncertowa roku

  • Beyoncé - Cowboy Carter Tour
  • Kendrick Lamar and SZA - Grand National Tour
  • Lady Gaga - The Mayhem Ball
  • Oasis - Oasis Live '25 Tour
  • Shakira - Las Mujeres Ya No Lloran World Tour

Pełna lista nominowanych oraz głosowanie online na stronie vote.theamas.com

American Music Awards
Galeria zdjęć 50
