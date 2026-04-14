American Music Awards 2026 - nominacje. Kto ma szanse na prestiżowe nagrody?

American Music Awards 2026 - kiedy i gdzie?
American Music Awards 2026 odbędą się już 25 maja. Tegoroczna gala zostanie zorganizowana w hali MGM Grand Garden Arena w Las Vegas i jak zapowiadają organizatorzy, będzie to największa gala w historii tego plebiscytu. 14 kwietnia poznaliśmy nominowanych. Ogłoszono kandydatów do nagród w rekordowej liczbie kategorii: aż 50! Najwięcej nominacji - bez zaskoczenia - zdobyła Taylor Swift, która ma szanse na aż 8 statuetek. Tuż za nią znalazła się sensacja muzyki country: Morgan Wallen. Na przynajmniej kilka nagród szanse mają też Sabrina Carpenter, Bruno Mars, Justin Bieber, Olivia Dean i Lady Gaga.
American Music Awards 2026 - kto nominowany i jak głosować?
Oto nominowani w kategoriach głównych:
Artysta roku
- Bad Bunny
- Bruno Mars
- BTS
- Harry Styles
- Justin Bieber
- Kendrick Lamar
- Lady Gaga
- Morgan Wallen
- Sabrina Carpenter
- Taylor Swift
Nowy artysta roku
- Alex Warren
- Ella Langley
- Katseye
- Leon Thomas
- Olivia Dean
- Sombr
Album roku
- Cardi B - Am I the Drama?
- Fuerza Regida - 111xpantia
- Justin Bieber - Swag
- Lady Gaga - Mayhem
- Morgan Wallen - I'm the Problem
- Playboi Carti - Music
- Sabrina Carpenter - Man's Best Friend
- Tate McRae - So Close to What
- Taylor Swift - The Life of a Showgirl
Piosenka roku
- Alex Warren - "Ordinary"
- Ella Langley - "Choosin' Texas
- Huntrix: Ejae, Audrey Nuna & Rei Ami - "Golden"
- Kehlani - "Folded"
- Leon Thomas - "Mutt"
- Olivia Dean - "Man I Need"
- Sabrina Carpenter - "Manchild"
- Sombr - "Back to Friends"
- Taylor Swift - "The Fate of Ophelia"
Współpraca roku
- BigXthaPlug i Bailey Zimmerman – "All the Way"
- David Guetta, Teddy Swims i Tones and I – "Gone Gone Gone"
- Morgan Wallen i Tate McRae – "What I Want"
- PinkPantheress i Zara Larsson – "Statestide"
- Shaboozey i Jelly Roll – "Amen"
Najlepszy teledysk
- Katseye - "Gnarly"
- Rosalía, Björk i Yves Tumor - "Berghain"
- Sabrina Carpenter - "Manchild"
- Taylor Swift - "The Fate of Ophelia"
- Tyla - "Chanel"
Trasa koncertowa roku
- Beyoncé - Cowboy Carter Tour
- Kendrick Lamar and SZA - Grand National Tour
- Lady Gaga - The Mayhem Ball
- Oasis - Oasis Live '25 Tour
- Shakira - Las Mujeres Ya No Lloran World Tour
Pełna lista nominowanych oraz głosowanie online na stronie vote.theamas.com