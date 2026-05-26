Skolim dosadnie o swoich zarobkach. "To jest tyle kasiory, że głowa mała"

Kim jest Skolim?

Konrad Skolimowski, występujący jako Skolim, to urodzony w 1996 roku artysta pochodzący z Łukowa. Swoją przygodę z mediami rozpoczął od aktorstwa, grając w takich produkcjach jak „Barwy Szczęścia” (jako Patryk Jezierski), „Korona królów” czy „Dziewczyny ze Lwowa”.

Prawdziwym przełomem okazała się jednak kariera muzyczna. Dzięki unikalnemu połączeniu disco polo z reggaetonem zyskał miano „Króla Latino”, a jego utwór „Wyglądasz idealnie” stał się gigantycznym przebojem z setkami milionów wyświetleń. Sukces odniósł także dzięki piosenkom „Kiss me baby” oraz „Temperatura”. Obecnie podbija polskie radia piosenkami stworzonymi razem z Blanką oraz Justyną Steczkowską.

Skolim prężnie działa również w biznesie – jest właścicielem stacji paliw, marki perfum oraz pensjonatu w Międzyzdrojach. W życiu prywatnym deklaruje się jako katolik i ojciec dwóch synów. Bardzo mocno dba o prywatność swoich najbliższych, stanowczo oddzielając życie rodzinne od świata mediów i show-biznesu.

Skolim Hit Sopot Festiwal

Ile naprawdę zarabia Skolim? Wszystko wyszło na jaw

Już wcześniej manager Skolima w rozmowie z VOX FM przyznał, jaka jest stawka za koncert Skolima. Wszystko zależy oczywiście od daty, miejsca oraz środku transportu.

Koncerty klubowe - w cenie od 15 do 20 tysięcy złotych.

Studniówki – od 20 do 40 tysięcy złotych.

Plenery to średnio 60 tysięcy, choć jak zaznacza manager - czasami zdarza się 100 tysięcy złotych.

W rozmowie z Maksem Kluziewiczem z portalu eska.pl odniósł się do innej kwestii - ile naprawdę zarabia Skolim?

- Przyznam się szczerze, że dzisiaj dzięki głowie mojej babci i mojej - samochodów koncertowych mam 17-18. Jest Wojtek Woner manager, chłopaki (Luxon i Velson - przyp.mk) są, większość trafia do naszej puli we własnym gronie. Ciężko mi powiedzieć, ale nie mogę narzekać na pewno. To jest tyle kasiory, że głowa mała - powiedział Skolim dla eska.pl

23