Nagła śmierć Jacka Magiery. Cezary Kulesza podjął kluczową decyzję w sprawie pomocy rodzinie zmarłego

Wsparcie finansowe dla rodziny Jacka Magiery. Decyzja prezesa PZPN
- Polski Związek Piłki Nożnej zamierza przekazać środki pieniężne bliskim zmarłego szkoleniowca, co stanowi autorski pomysł szefa związku.
- Ostateczne rozstrzygnięcia zapadną podczas obrad zarządu federacji, które wyznaczono na 22 kwietnia.
- Działanie piłkarskiej centrali określane jest mianem niezwykle szlachetnego, a kibice i eksperci nieustannie oddają hołd wybitnemu taktykowi.
Doniesienia o zamiarach krajowej federacji opublikował w przestrzeni internetowej Tomasz Włodarczyk. Redaktor wskazał, że sternik związku oficjalnie zgłosi projekt zapomogi dla bliskich zmarłego trenera podczas nadchodzącego spotkania najważniejszych działaczy.
- Polski Związek Piłki Nożnej zamierza wesprzeć finansowo rodzinę śp. Jacka Magiery – poinformował dziennikarz.
Kluczowe ustalenia w tym temacie zapadną 22 kwietnia, ponieważ właśnie na ten termin zwołano posiedzenie zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej. Według wspomnianego żurnalisty, postawa piłkarskiej centrali to jednoznacznie właściwy i pełen klasy ruch, który udowadnia, że sportowe środowisko solidarnie wspiera swoich przedstawicieli w dramatycznych okolicznościach.
Nagła śmierć 49-letniego trenera. Sukcesy Jacka Magiery w Legii i Śląsku
Ceniony szkoleniowiec odszedł niespodziewanie w wieku 49 lat, tracąc przytomność w trakcie biegowego treningu na terenie Wrocławia. Ta tragiczna informacja wywołała ogromny wstrząs w całym krajowym sporcie, ponieważ zmarły cieszył się gigantycznym szacunkiem ze względu na piłkarskie triumfy z Legią Warszawa oraz późniejsze sukcesy trenerskie, takie jak wprowadzenie stołecznej ekipy do elitarnej Ligi Mistrzów czy wywalczenie wicemistrzowskiego tytułu ze Śląskiem Wrocław.
Ostatnie pożegnanie wybitnego taktyka miało miejsce w miniony czwartek. Jego małżonka Magdalena wystosowała do żałobników poruszający apel, prosząc o zamawianie intencji mszalnych w miejsce kupowania tradycyjnych wiązanek kwiatów. Planowane działania pomocowe ze strony krajowej federacji stanowią dobitne potwierdzenie, jak ogromną i poważaną figurą na polskim podwórku był Jacek Magiera.