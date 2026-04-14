Nagła śmierć Jacka Magiery. Cezary Kulesza podjął kluczową decyzję w sprawie pomocy rodzinie zmarłego

Wsparcie finansowe dla rodziny Jacka Magiery. Decyzja prezesa PZPN

Polski Związek Piłki Nożnej zamierza przekazać środki pieniężne bliskim zmarłego szkoleniowca, co stanowi autorski pomysł szefa związku.

Ostateczne rozstrzygnięcia zapadną podczas obrad zarządu federacji, które wyznaczono na 22 kwietnia.

Działanie piłkarskiej centrali określane jest mianem niezwykle szlachetnego, a kibice i eksperci nieustannie oddają hołd wybitnemu taktykowi.

Doniesienia o zamiarach krajowej federacji opublikował w przestrzeni internetowej Tomasz Włodarczyk. Redaktor wskazał, że sternik związku oficjalnie zgłosi projekt zapomogi dla bliskich zmarłego trenera podczas nadchodzącego spotkania najważniejszych działaczy.

Przeczytaj także: FC Barcelona walczy o półfinał z Atletico. Co z Robertem Lewandowskim?

- Polski Związek Piłki Nożnej zamierza wesprzeć finansowo rodzinę śp. Jacka Magiery – poinformował dziennikarz.

Kluczowe ustalenia w tym temacie zapadną 22 kwietnia, ponieważ właśnie na ten termin zwołano posiedzenie zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej. Według wspomnianego żurnalisty, postawa piłkarskiej centrali to jednoznacznie właściwy i pełen klasy ruch, który udowadnia, że sportowe środowisko solidarnie wspiera swoich przedstawicieli w dramatycznych okolicznościach.

Zobacz też: Była menedżerka Igi Świątek o jej relacjach z Darią Abramowicz

Polski Związek Piłki Nożnej zamierza wesprzeć finansowo rodzinę śp. Jacka Magiery. Prezes PZPN, Cezary Kulesza, ma przedstawić sprawę na najbliższym posiedzeniu zarządu zaplanowanym na 22 kwietnia. Słuszny i szlachetny gest ze strony federacji. pic.twitter.com/ycBqVZiJ7k— Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) April 14, 2026

Nagła śmierć 49-letniego trenera. Sukcesy Jacka Magiery w Legii i Śląsku

Ceniony szkoleniowiec odszedł niespodziewanie w wieku 49 lat, tracąc przytomność w trakcie biegowego treningu na terenie Wrocławia. Ta tragiczna informacja wywołała ogromny wstrząs w całym krajowym sporcie, ponieważ zmarły cieszył się gigantycznym szacunkiem ze względu na piłkarskie triumfy z Legią Warszawa oraz późniejsze sukcesy trenerskie, takie jak wprowadzenie stołecznej ekipy do elitarnej Ligi Mistrzów czy wywalczenie wicemistrzowskiego tytułu ze Śląskiem Wrocław.

Ostatnie pożegnanie wybitnego taktyka miało miejsce w miniony czwartek. Jego małżonka Magdalena wystosowała do żałobników poruszający apel, prosząc o zamawianie intencji mszalnych w miejsce kupowania tradycyjnych wiązanek kwiatów. Planowane działania pomocowe ze strony krajowej federacji stanowią dobitne potwierdzenie, jak ogromną i poważaną figurą na polskim podwórku był Jacek Magiera.