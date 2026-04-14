Modny pedicure 2026. Styl "Soap Nails" zdominował salony kosmetyczne

Modny pedicure 2026. Jakie odcienie królują w tym sezonie?

Wzrost temperatur zwiastuje rychłe nadejście prawdziwej wiosny, co skłania rzesze klientek do planowania pierwszych wyjść w odkrytym obuwiu. Zanim jednak sandały ujrzą światło dzienne, specjaliści zalecają profesjonalną wizytę w gabinecie urody. Kompleksowy zabieg to nie tylko usunięcie zrogowaciałego naskórka i wygładzenie pięt, ale również starannie wykonana stylizacja paznokci. Estetyka stóp stanowi bowiem kluczowy element wiosennego wizerunku. Eksperci branży beauty nie mają wątpliwości, że modny pedicure w 2026 roku czerpie pełnymi garściami z koncepcji "quiet luxury". Stylistki stawiają na bezwzględną dbałość o kondycję płytki oraz niezwykle eleganckie, naturalne wykończenie. W palecie najbardziej pożądanych barw znajdują się klasyczne nudziaki, rozbielone róże, perłowe biele oraz zupełnie przezroczyste produkty nabłyszczające. Wśród wszystkich propozycji największym zainteresowaniem cieszy się obecnie trend "Soap Nails", deklasując bardziej krzykliwe propozycje.

Trend "Soap Nails" podbija salony urody. Na czym polega ten pedicure?

Ogromny sukces tego rozwiązania wynika przede wszystkim z jego niebywałej uniwersalności, ponieważ stonowana kolorystyka perfekcyjnie zgrywa się z każdym rodzajem garderoby. Kobiety pokochały ten styl za brak wyrazistych wzorów oraz maksymalne skupienie na schludnym wyglądzie. Wykonanie takiej usługi wymaga absolutnej precyzji, idealnego ukształtowania płytki oraz perfekcyjnie opracowanych skórek. Kosmetyczki nie mogą pozwolić sobie na żadne niedociągnięcia, ubytki w warstwie lakieru czy nierówne krawędzie. Głównym założeniem stylizacji jest osiągnięcie efektu maksymalnie wypielęgnowanych, lśniących paznokci, które prezentują się w taki sposób, jakby przed chwilą umyto je luksusowym mydłem i poddano intensywnemu polerowaniu.