Mariusz Pudzianowski drastycznie chudnie. Pokazał wynik na wadze, ta liczba robi wrażenie

Mariusz Pudzianowski zdradza swoją obecną wagę

Mariusz Pudzianowski, kojarzony z potężną posturą, wprawia swoich kibiców w osłupienie błyskawiczną utratą kilogramów.

Gwiazdor ujawnił swój aktualny ciężar oraz zdradził, ile jeszcze planuje schudnąć przed kolejnym wejściem do oktagonu.

Warto prześledzić transformację fizyczną byłego strongmana na przestrzeni lat, ponieważ jego aktualna waga odgrywa decydującą rolę w starciach w formule MMA.

Mariusz Pudzianowski rozpoczynał swoją sportową drogę jako utytułowany kulturysta i strongman, dysponując imponującą muskulaturą. W szczytowym okresie jego masa ciała przekraczała barierę 150 kilogramów. Decyzja o przejściu do mieszanych sztuk walki wymusiła na nim jednak drastyczną redukcję wagi. Tylko w ten sposób wojownik mógł pracować nad wydolnością, która w początkach jego startów w KSW bywała najsłabszym punktem. Zmiana nawyków żywieniowych i odmienny tryb treningowy pozwoliły mu zrzucić znaczne pokłady tkanki mięśniowej, co przełożyło się na większą szybkość oraz lepszą wytrzymałość podczas trudnych starć w klatce.

W całej swojej dotychczasowej karierze w MMA najniższą masę ciała zaprezentował w 2011 roku przed rewanżowym starciem z Jamesem Thompsonem, wnosząc na wagę zaledwie 116 kilogramów. W kolejnych latach waga zawodnika oscylowała najczęściej w przedziale od 125 do 135 kilogramów. Obecnie, planując kolejny powrót do rywalizacji, doświadczony sportowiec ponownie podjął rygorystyczne cięcie wagi.

Jeszcze pod koniec marca licznik u Mariusza Pudzianowskiego wskazywał 137 kilogramów. Wtedy właśnie ogłosił start intensywnej redukcji, a teraz dzieli się w sieci jej pierwszymi owocami. Na nagraniu udostępnionym w mediach społecznościowych widać moment, w którym zawodnik weryfikuje efekty treningów na urządzeniu pomiarowym.

- No, Mariusz, chwila prawdy. Zobaczymy, czy udało się zgubić poniżej 130 kg... - rozpoczął. Po chwili waga pozazała wynik - 129,5 kg. - Urwało się 7-8 kg w dół, forma wykonana! - dodał zadowolony "Pudzian". - Nie jest źle! W dwa tygodnie urwałem dokładnie tyle, ile założyłem. Waga spadła poniżej 130 kg, a do celu brakuje już tylko 8 kg. Za jakieś 2-3 tygodnie powinienem dobić do normy 120-122 kg i wtedy będę gotowy na kolejny krok. Mariusz, już niedługo wracam. Jeszcze nie powiedziałem ostatniego słowa! - zdradził

W załączonej do artykułu galerii zdjęć można zaobserwować proces niezwykłej transformacji fizycznej, jaki przeszedł legendarny polski siłacz na przestrzeni wielu lat swojej imponującej kariery sportowej.