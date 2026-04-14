Mariusz Pudzianowski drastycznie chudnie. Pokazał wynik na wadze, ta liczba robi wrażenie

Mariusz Pudzianowski zdradza swoją obecną wagę
- Mariusz Pudzianowski, kojarzony z potężną posturą, wprawia swoich kibiców w osłupienie błyskawiczną utratą kilogramów.
- Gwiazdor ujawnił swój aktualny ciężar oraz zdradził, ile jeszcze planuje schudnąć przed kolejnym wejściem do oktagonu.
- Warto prześledzić transformację fizyczną byłego strongmana na przestrzeni lat, ponieważ jego aktualna waga odgrywa decydującą rolę w starciach w formule MMA.
Mariusz Pudzianowski rozpoczynał swoją sportową drogę jako utytułowany kulturysta i strongman, dysponując imponującą muskulaturą. W szczytowym okresie jego masa ciała przekraczała barierę 150 kilogramów. Decyzja o przejściu do mieszanych sztuk walki wymusiła na nim jednak drastyczną redukcję wagi. Tylko w ten sposób wojownik mógł pracować nad wydolnością, która w początkach jego startów w KSW bywała najsłabszym punktem. Zmiana nawyków żywieniowych i odmienny tryb treningowy pozwoliły mu zrzucić znaczne pokłady tkanki mięśniowej, co przełożyło się na większą szybkość oraz lepszą wytrzymałość podczas trudnych starć w klatce.
W całej swojej dotychczasowej karierze w MMA najniższą masę ciała zaprezentował w 2011 roku przed rewanżowym starciem z Jamesem Thompsonem, wnosząc na wagę zaledwie 116 kilogramów. W kolejnych latach waga zawodnika oscylowała najczęściej w przedziale od 125 do 135 kilogramów. Obecnie, planując kolejny powrót do rywalizacji, doświadczony sportowiec ponownie podjął rygorystyczne cięcie wagi.
Jeszcze pod koniec marca licznik u Mariusza Pudzianowskiego wskazywał 137 kilogramów. Wtedy właśnie ogłosił start intensywnej redukcji, a teraz dzieli się w sieci jej pierwszymi owocami. Na nagraniu udostępnionym w mediach społecznościowych widać moment, w którym zawodnik weryfikuje efekty treningów na urządzeniu pomiarowym.
- No, Mariusz, chwila prawdy. Zobaczymy, czy udało się zgubić poniżej 130 kg... - rozpoczął. Po chwili waga pozazała wynik - 129,5 kg. - Urwało się 7-8 kg w dół, forma wykonana! - dodał zadowolony "Pudzian". - Nie jest źle! W dwa tygodnie urwałem dokładnie tyle, ile założyłem. Waga spadła poniżej 130 kg, a do celu brakuje już tylko 8 kg. Za jakieś 2-3 tygodnie powinienem dobić do normy 120-122 kg i wtedy będę gotowy na kolejny krok. Mariusz, już niedługo wracam. Jeszcze nie powiedziałem ostatniego słowa! - zdradził
W załączonej do artykułu galerii zdjęć można zaobserwować proces niezwykłej transformacji fizycznej, jaki przeszedł legendarny polski siłacz na przestrzeni wielu lat swojej imponującej kariery sportowej.