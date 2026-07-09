Interwencja w Oławie. Pomoc dla 92-latki po zgłoszeniu czujnych sąsiadów

Zaniepokojeni mieszkańcy powiadomili policję

W poniedziałek 6 lipca 2026 roku około godziny 16:20 funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Oławie zostali skierowani pod wskazany adres po zgłoszeniu od osób mieszkających w tym samym bloku. Z ich relacji wynikało, że od dłuższego czasu nie widzieli oni samotnie mieszkającej 92-letniej sąsiadki. Seniorka od kilku lat rzadko opuszczała swoje mieszkanie, nie miała bliskiej rodziny, a codzienne zakupy zamawiała przez telefon z dostawą do domu. Niepokój mieszkańców wzbudził brak kontaktu z kobietą oraz fakt, że okno w jej mieszkaniu pozostawało szeroko otwarte przez wiele dni.

Służby siłowo weszły do mieszkania seniorki

Mimo wielokrotnych prób pukania do drzwi i dzwonienia pod numer telefonu seniorki nikt nie odpowiadał na wezwania. Policjanci potwierdzili na miejscu, że zdrowie i życie kobiety może być realnie zagrożone, dlatego dyżurny skierował tam zastęp Państwowej Straży Pożarnej. Strażacy dokonali siłowego otwarcia drzwi, co pozwoliło funkcjonariuszom na wejście do środka lokalu. Wewnątrz mundurowi znaleźli 92-letnią kobietę, która leżała na podłodze i znajdowała się w stanie skrajnego wycieńczenia.

Udzielenie pomocy medycznej i hospitalizacja

Seniorka nie reagowała na bodźce, a jej oddech był ledwo wyczuwalny, co wymagało natychmiastowego działania służb. Policjanci wraz ze strażakami rozpoczęli udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy, którą kontynuowali do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. Po opanowaniu sytuacji kobieta została przekazana ratownikom, którzy przetransportowali ją do szpitala. Szybkie działanie mundurowych oraz pracowników straży pożarnej było możliwe dzięki wcześniejszej informacji przekazanej przez odpowiedzialnych mieszkańców bloku.

Apel policji o sąsiedzką czujność

Funkcjonariusze apelują do wszystkich mieszkańców, aby nie pozostawali obojętni na los osób starszych, samotnych oraz schorowanych. Zwracanie uwagi na nietypową ciszę za ścianą, nieodebrane telefony lub brak kontaktu przez kilka dni może być sygnałem, że sąsiad potrzebuje pilnej pomocy. Policja przypomina, że jeden telefon na numer alarmowy może mieć ogromne znaczenie w sytuacjach, gdy liczy się każda minuta. Postawa wykazana przez mieszkańców Oławy pokazuje, jak ważna dla bezpieczeństwa lokalnej społeczności jest sąsiedzka solidarność oraz zwykła ludzka życzliwość.

Źródło: Policja.pl